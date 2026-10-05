コーヒーを切らしたくない人へ！ 「UCCゴールドスペシャル」無糖1L×12本が安い

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「ゴールドスペシャル アイスコーヒー 無糖 紙パック 1000ml×12本」が

Amazonでセール販売中！

UCCの「ゴールドスペシャル アイスコーヒー 無糖」は、豆の個性を最大限に引き出す「単品焙煎」を採用したアイスコーヒーです。1000ml入りの紙パック12本セットがAmazonでセール対象となっています。

参考価格4,121円のところ19％オフの3,353円となり、さらに紙パック商品向けの10％オフクーポンも発行されています。クーポン適用後の価格は3017円で、1本あたりの価格は、は約251円となります。

「ゴールドスペシャル アイスコーヒー 無糖 紙パック」の特徴

Amazon商品ページより

UCCの「ゴールドスペシャル」から登場したアイスコーヒーで、広がる香りと豊かなコクを実現したといいます。

無糖タイプで、ブラックだけでなくミルクともよく合う味わいとされています。豆の個性を最大限に引き出す「単品焙煎」を採用し、「サステナブルなコーヒー調達」豆を50％以上使用しています。

まとめ：アイスコーヒーをまとめてストックするチャンス！

「ゴールドスペシャル アイスコーヒー 無糖」1Lを12本まとめて購入できるセットが、Amazonでセール価格になっています。参考価格4,121円から19％オフとなり、さらに10％オフクーポンも使用できます。

自宅で飲むアイスコーヒーをまとめて用意しておきたい人は、Amazonでセール価格になっているこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。