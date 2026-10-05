アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第184回
コーヒーを切らしたくない人へ！ 「UCCゴールドスペシャル」無糖1L×12本が安い
2026年10月05日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「ゴールドスペシャル アイスコーヒー 無糖 紙パック 1000ml×12本」が
Amazonでセール販売中！
UCCの「ゴールドスペシャル アイスコーヒー 無糖」は、豆の個性を最大限に引き出す「単品焙煎」を採用したアイスコーヒーです。1000ml入りの紙パック12本セットがAmazonでセール対象となっています。
参考価格4,121円のところ19％オフの3,353円となり、さらに紙パック商品向けの10％オフクーポンも発行されています。クーポン適用後の価格は3017円で、1本あたりの価格は、は約251円となります。
「ゴールドスペシャル アイスコーヒー 無糖 紙パック」の特徴
Amazon商品ページより
UCCの「ゴールドスペシャル」から登場したアイスコーヒーで、広がる香りと豊かなコクを実現したといいます。
無糖タイプで、ブラックだけでなくミルクともよく合う味わいとされています。豆の個性を最大限に引き出す「単品焙煎」を採用し、「サステナブルなコーヒー調達」豆を50％以上使用しています。
まとめ：アイスコーヒーをまとめてストックするチャンス！
「ゴールドスペシャル アイスコーヒー 無糖」1Lを12本まとめて購入できるセットが、Amazonでセール価格になっています。参考価格4,121円から19％オフとなり、さらに10％オフクーポンも使用できます。
自宅で飲むアイスコーヒーをまとめて用意しておきたい人は、Amazonでセール価格になっているこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第252回
グルメ旬の岩手県遠野産ホップを楽しめる「一番搾り とれたてホップ生ビール」がAmazonスマイルSaleで12％オフ！
-
第183回
グルメおやつ棚をピザポテトで埋め尽くせ！ 「ピザポテトBIG」12袋が644円オフ
-
第182回
グルメガッツリ食べたい日に備えよう！ 「日清焼そばU.F.O. 大盛」12個が807円オフ
-
第181回
グルメ毎日のコーヒー、箱買いでラクしよう！ 「ジョージア ブラック」ラベルレス24本がセール中
-
第180回
グルメほぼ半額じゃん！ 「クラフトボス バナナラテの午後3時」24本が49％オフ
-
第179回
グルメミルクを入れて飲みたい人に！ 「職人の珈琲」12本が18％オフ
-
第178回
グルメ夜食の一杯から非常食まで！ 「カップヌードル」20個がAmazonで37％オフ
-
第177回
グルメ「油そば食べたい」をいつでも解決！ 「日清デカうま」12個が582円オフ
-
第176回
グルメ炭酸水24本にTシャツまで付いてくる！ 「ウィルキンソン」セットが20％オフ
-
第175回
グルメ牛めしだけじゃない！ 豚めし・カレーも入った「松屋 4種20食セット」が41％オフ
- この連載の一覧へ