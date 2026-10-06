ノートなのに300Hz、しかもファン3基！ Ryzen 9＋RTX 5060搭載「ROG Strix G16」が35万3512円

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【Amazonで販売中】ASUS ゲーミングノートPC「ROG Strix G16（G614PM-R9R506016512）」をチェック！

ASUSのゲーミングノートPC「ROG Strix G16（G614PM-R9R506016512）」がAmazonで販売中。価格は353,512円。

性能だけでなく、ゲームを快適に楽しむための装備もしっかりそろっている。16型ディスプレーは高速な映像表示に対応し、冷却には7本のヒートパイプやフルワイドヒートシンクを採用。長時間のゲームプレイでも高いパフォーマンスを維持できるよう設計されている。

①300Hzディスプレーと3基の冷却ファン

16型ディスプレーは2560×1600ドット、リフレッシュレート最大300Hzに対応。冷却には3基のファンを使うTri-Fan Technologyを採用し、7本のヒートパイプも備える。フルワイドヒートシンクには0.1mmの銅製フィンを使用し、背面と側面に通気孔を配置している。

②16コアRyzen 9とRTX 5060搭載

CPUには16コア32スレッドのRyzen 9 8940HXを搭載。GPUはGeForce RTX 5060 Laptop GPUで、最大115W、8GBのGDDR7メモリーを備える。DLSSやレイトレーシングに対応し、Armoury CrateからGPUモードの切り替えも可能だ。

③USB4を2基備えWi-Fi 6Eにも対応

USB4 Type-Cを2基備え、うち1基は本体への給電にも対応。USB 3.2 Type-A Gen2×2、HDMI、有線LANも搭載する。無線通信はWi-Fi 6EとBluetooth 5.4に対応し、周辺機器やネットワークを接続するための端子・通信機能をそろえている。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 9 8940HX

【メモリ】16GB DDR5-5200

【ストレージ】512GB PCIe 4.0 x4 NVMe/M.2 SSD

【ディスプレー】16型、2560×1600ドット、300Hz