1.23kgの軽量ボディで最大16時間駆動！ A18 Pro搭載の13型「MacBook Neo」

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

MacBook Neoは、Appleの販売するノートブック。Amazon.co.jpでは、11万9799円（256GBモデル）で販売されています（10月5日現在）。

本製品は、A18 Proチップを搭載した、AIやApple Intelligenceのために設計されたノートPC。約1.23kgの軽量かつタフなアルミボディに、あざやかな13インチ Liquid Retinaディスプレーと最大16時間持続するバッテリーを搭載しています。

色鮮やかな4色展開でキーボードまで同色で仕上がっており、日常のマルチタスクからAI処理まで手軽にこなせる魅力的な1台です。

A18 Proチップ搭載でAIや日常作業をスムーズに処理

オンデバイスAIとApple Intelligenceに対応。日常のタスクから写真編集、学習支援まで軽快にこなします。

一日中連れ出せる最大16時間のロングバッテリー

朝の作業から夜のゼミや外出先での利用まで、充電を気にせず安心して使えるスタミナを備えています。

美しい液晶と統一感のある色鮮やかなアルミボディ

最大500ニトの13インチ画面を搭載。本体とキーボードの色が揃ったポップで上質な4色から選べます。

まとめ：入門用にぴったり

おすすめしたいのは、「MacBookを初めて触る人」です。高品質でコストパフォーマンスに優れたMacBook Neoなら、Mac入門用にベストな選択肢と言えます。

本機でMacBookの使い方に慣れ、よりクリエイティブなことをしたくなったら上位モデルへの買い替えを検討すると良いでしょう。ぜひご検討ください。