MacBook Proがちょっぴり安くなってる！ M5＋24GB＋1TBモデルが5％オフの35万6819円

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【Amazonで割引中】Apple 2025 MacBook Proをチェック！

Appleの「MacBook Pro」がAmazonで割引対象。参考価格375,800円から5％オフの356,819円で販売中。

M5搭載のMacBook Proが欲しかった人には、ちょっとうれしい値下がり。割引率は5％と控えめだが、値引き額で見ると1万8981円になる。24GBユニファイドメモリと1TB SSDを備えた構成を、いつもより少し安く買えるなら、この機会に見ておきたい。

①10コアCPUとGPU、M5にNeural Accelerator

M5チップは10コアCPUと10コアGPUを搭載し、各GPUコアにNeural Acceleratorを内蔵する。Apple Intelligenceのために設計されているのも特徴。24GBユニファイドメモリと1TB SSDを備えた構成となっている。

②mini-LED採用、最大1600ニトのXDR画面

14.2型Liquid Retina XDRディスプレーはmini-LEDバックライトを採用。ピーク輝度は最大1600ニト、持続輝度は最大1000ニトで、コントラスト比は100万対1。

③最大24時間駆動、Thunderbolt 4を3基搭載

ビデオストリーミングは最大24時間に対応。Thunderbolt 4を3基備えるほか、MagSafe 3充電ポート、SDXCカードスロット、HDMI、ヘッドフォンジャックを搭載し、最大2台の外部ディスプレーにも対応する。

製品スペック

【CPU】M5（10コアCPU、10コアGPU）

【メモリ】24GBユニファイドメモリ

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレー】14.2型Liquid Retina XDRディスプレー