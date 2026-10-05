Amazonセール情報大紹介！ 第2337回
MacBook Proがちょっぴり安くなってる！ M5＋24GB＋1TBモデルが5％オフの35万6819円
2026年10月05日 20時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Apple 2025 MacBook Proをチェック！
Appleの「MacBook Pro」がAmazonで割引対象。参考価格375,800円から5％オフの356,819円で販売中。
M5搭載のMacBook Proが欲しかった人には、ちょっとうれしい値下がり。割引率は5％と控えめだが、値引き額で見ると1万8981円になる。24GBユニファイドメモリと1TB SSDを備えた構成を、いつもより少し安く買えるなら、この機会に見ておきたい。
①10コアCPUとGPU、M5にNeural Accelerator
M5チップは10コアCPUと10コアGPUを搭載し、各GPUコアにNeural Acceleratorを内蔵する。Apple Intelligenceのために設計されているのも特徴。24GBユニファイドメモリと1TB SSDを備えた構成となっている。
②mini-LED採用、最大1600ニトのXDR画面
14.2型Liquid Retina XDRディスプレーはmini-LEDバックライトを採用。ピーク輝度は最大1600ニト、持続輝度は最大1000ニトで、コントラスト比は100万対1。
③最大24時間駆動、Thunderbolt 4を3基搭載
ビデオストリーミングは最大24時間に対応。Thunderbolt 4を3基備えるほか、MagSafe 3充電ポート、SDXCカードスロット、HDMI、ヘッドフォンジャックを搭載し、最大2台の外部ディスプレーにも対応する。
製品スペック
【CPU】M5（10コアCPU、10コアGPU）
【メモリ】24GBユニファイドメモリ
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレー】14.2型Liquid Retina XDRディスプレー
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