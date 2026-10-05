8GB版「arrows We3」が5万円切り！ 14％オフの4万8982円、5年後も電池容量は初期の80％

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【Amazonで割引中】FCNT スマートフォン「arrows We3」8GB版をチェック！

FCNTのスマートフォン「arrows We3」8GB版がAmazonでセール対象。参考価格56,800円から14％オフの48,982円で販売中。

「arrows We3」はMIL規格23項目に準拠し、IPX6／IPX8／IPX9の防水とIP6Xの防塵に対応。ディスプレーには傷に強いCorning Gorilla Glass 7iを採用し、1.5mの高さから落下しても画面が割れにくい構造を備える。泡タイプのハンドソープでまる洗いもできるなど、タフさが魅力のスマホだ。

①5年後も80％、ダイレクト給電にも対応

5000mAhバッテリーを搭載し、1回の充電で2日間使える独自基準をクリア。1.5日に1回の頻度で1サイクルの充放電を行った場合、1250サイクル（約5.1年）時点でも電池容量が初期容量の80％残ることを確認している。ダイレクト給電にも対応する。

②5030万画素カメラにLYTIA 600

アウトカメラは約5030万画素で、ソニーの高画質センサー「LYTIA 600」を採用。背景を自然にぼかして被写体を際立たせるポートレートモードに加え、暗所でも白飛びを抑えて明るく撮影できるナイトビジョンを備える。

③120Hz表示に対応、特殊詐欺もAIで警告

約6.14型ディスプレーは1984×900ドットで、最大120Hzのリフレッシュレートに対応。電話帳にない相手との通話はAIが解析し、特殊詐欺の疑いがある場合に警告する機能や、海外からの着信を一括で拒否する機能も備える。