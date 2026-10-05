プラスチックが「バターのように切れる」！ 約5万円の超音波カッター「ZO-41Ⅱ」がAmazonで3万6182円に

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【Amazonタイムセール】エコーテック ホビー用超音波カッター「ZO-41Ⅱ」をチェック！

エコーテックのホビー用超音波カッター「ZO-41Ⅱ」がAmazonでタイムセール対象。参考価格49,280円から27％オフの36,182円で販売中。

プラスチックだけでなく、フィルムやシート、布などの切断にも使える「ZO-41Ⅱ」。40kHzの超音波を利用するホビー用カッターで、切る物に応じて超音波振動の強さを自動で切り替える機能も備えている。別売りの交換用替え刃も用意されている。

①小物や部品にも使える30Wの超音波カッター

プラスチックのほか、小物や部品の切断にも使える。発振周波数は40kHz、最大出力は30Wで、基板パターンのカットにも対応。本多電子製の日本製モデル。

②自動で振動を切り替え、2段階のパワーを搭載

切る物に応じて超音波振動の強さを自動で切り替える機能を搭載。パワーはノーマルとハイの2段階を備えている。操作モードも2種類あり、ハンドピースのボタンは一度押せば動作するため、押し続ける必要がない。

③替刃40枚入りケース付属、安全回路も搭載

BDC-200Pの替刃ケースが1ケース付属し、替刃は40枚入り。穴の開いた刃は使用できず、実際に使えるのは30〜35枚となる。安全回路による異常監視にも対応し、メーカー保証は1年間となっている。