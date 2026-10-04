秋アニメ特集第5回も話題作が続々。『目覚めたら最強装備と宇宙船持ちだったので、一戸建て目指して傭兵として自由に生きたい』『どうも、好きな人に惚れ薬を依頼された魔女です。』『TANK CHAIR-戦車椅子-』『ふんばるず』『タヌキとキツネ』の5作品を紹介。

『目覚めたら最強装備と宇宙船持ちだったので、一戸建て目指して傭兵として自由に生きたい』

©2026 リュート・鍋島テツヒロ／KADOKAWA／project-Krishna

©2026 リュート・鍋島テツヒロ／KADOKAWA／project-Krishna

作品解説

退屈で苦労の多い日々を送る会社員の佐藤孝弘。

ある日、孝弘が目を覚ますと、そこは夢中でやり込んでいたSFゲームの世界――最強装備の宇宙船のコクピットだった。



冒険するもよし、交易するもよし、傭兵になるのもよし。

そんな自由すぎる宇宙で、最強装備を手にした孝弘は、「ヒロ」と名を変えて生きることを決める。



――「キャプテン・ヒロ。傭兵だ」



やがてヒロは仲間と出会い、戦いを繰り返すうちにあることに気づく。

宇宙では、唯一の好物である炭酸飲料が飲めない。

さらに、仲間と帰る家もない。

ならば目指すは……、超高額だが『惑星上に庭付き一戸建てを買う』ことだ！



こうして最強装備と仲間たちと共に、ヒロの傭兵稼業が始まる。

スタッフ

原作：リュート（カドカワBOOKS刊）

原作イラスト：鍋島テツヒロ

コミカライズ：松井俊壱

監督：ながはまのりひこ

シリーズ構成：鴻野貴光

キャラクターデザイン：末岡正美

プロップデザイン：杉原由美

メカニックデザイン：A-CAT デザインチーム

美術設定：COSMO PROJECT 上野夏美

色彩設計：勝田綾太、山本真希

撮影監督：高橋圭祐

編集：村井秀明

音響監督：明田川 仁

音響制作：マジックカプセル

音楽：東大路憲太

アニメーション制作：studio A-CAT

Produced by：HAYATE

オープニングテーマ：「UNSTOPPABLE」（歌：FLOW）

エンディングテーマ：「MY WAY」（歌：ASTERISM）

キャスト

キャプテン・ヒロ：古川 慎

ミミ：稲垣 好

エルマ：永瀬アンナ

セレナ＝ホールズ：白石晴香

ショーコ：植田佳奈

メイ：大西沙織

番組情報

TOKYO MX：10月4日より毎週日曜21:30～

読売テレビ：10月6日より毎週火曜25:29～

中京テレビ：10月10日より毎週土曜26:25～（初回は27:05～）

BS11：10月4日より毎週日曜23:00～

WOWOW：10月6日より毎週火曜25:00～（全話無料放送）

AT-X：10月6日より毎週火曜22:30～（リピート放送：毎週木曜10:30～／毎週月曜16:30～）

dアニメストア：10月4日より毎週日曜21:30～地上波同時・最速配信

ABEMA：10月4日より毎週日曜21:30～地上波同時・最速配信

他各配信サイト：10月9日より毎週金曜21:30～順次配信

※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://saikyosoubi.com/

公式X@saikyosoubi

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