2026秋アニメ大特集 第5回
【2026秋アニメ】『目覚めたら最強装備と宇宙船持ちだったので、一戸建て目指して傭兵として自由に生きたい』に『どうも、好きな人に惚れ薬を依頼された魔女です。』
2026年10月04日 20時30分更新
秋アニメ特集第5回も話題作が続々。『目覚めたら最強装備と宇宙船持ちだったので、一戸建て目指して傭兵として自由に生きたい』『どうも、好きな人に惚れ薬を依頼された魔女です。』『TANK CHAIR-戦車椅子-』『ふんばるず』『タヌキとキツネ』の5作品を紹介。
2026秋アニメ特集 第5回 紹介作品
- 『目覚めたら最強装備と宇宙船持ちだったので、一戸建て目指して傭兵として自由に生きたい』
- 惚れ薬をきっかけに紡がれる、切ない恋物語。
『どうも、好きな人に惚れ薬を依頼された魔女です。』
- 座して、最強。
『TANK CHAIR-戦車椅子-』
- おや、またノッソリーの妄想が始まりそう…。
『ふんばるず』
- キミといるだけで、毎日がトクベツ
『タヌキとキツネ』
『目覚めたら最強装備と宇宙船持ちだったので、一戸建て目指して傭兵として自由に生きたい』
©2026 リュート・鍋島テツヒロ／KADOKAWA／project-Krishna
©2026 リュート・鍋島テツヒロ／KADOKAWA／project-Krishna
作品解説
退屈で苦労の多い日々を送る会社員の佐藤孝弘。
ある日、孝弘が目を覚ますと、そこは夢中でやり込んでいたSFゲームの世界――最強装備の宇宙船のコクピットだった。
冒険するもよし、交易するもよし、傭兵になるのもよし。
そんな自由すぎる宇宙で、最強装備を手にした孝弘は、「ヒロ」と名を変えて生きることを決める。
――「キャプテン・ヒロ。傭兵だ」
やがてヒロは仲間と出会い、戦いを繰り返すうちにあることに気づく。
宇宙では、唯一の好物である炭酸飲料が飲めない。
さらに、仲間と帰る家もない。
ならば目指すは……、超高額だが『惑星上に庭付き一戸建てを買う』ことだ！
こうして最強装備と仲間たちと共に、ヒロの傭兵稼業が始まる。
スタッフ
原作：リュート（カドカワBOOKS刊）
原作イラスト：鍋島テツヒロ
コミカライズ：松井俊壱
監督：ながはまのりひこ
シリーズ構成：鴻野貴光
キャラクターデザイン：末岡正美
プロップデザイン：杉原由美
メカニックデザイン：A-CAT デザインチーム
美術設定：COSMO PROJECT 上野夏美
色彩設計：勝田綾太、山本真希
撮影監督：高橋圭祐
編集：村井秀明
音響監督：明田川 仁
音響制作：マジックカプセル
音楽：東大路憲太
アニメーション制作：studio A-CAT
Produced by：HAYATE
オープニングテーマ：「UNSTOPPABLE」（歌：FLOW）
エンディングテーマ：「MY WAY」（歌：ASTERISM）
キャスト
キャプテン・ヒロ：古川 慎
ミミ：稲垣 好
エルマ：永瀬アンナ
セレナ＝ホールズ：白石晴香
ショーコ：植田佳奈
メイ：大西沙織
番組情報
TOKYO MX：10月4日より毎週日曜21:30～
読売テレビ：10月6日より毎週火曜25:29～
中京テレビ：10月10日より毎週土曜26:25～（初回は27:05～）
BS11：10月4日より毎週日曜23:00～
WOWOW：10月6日より毎週火曜25:00～（全話無料放送）
AT-X：10月6日より毎週火曜22:30～（リピート放送：毎週木曜10:30～／毎週月曜16:30～）
dアニメストア：10月4日より毎週日曜21:30～地上波同時・最速配信
ABEMA：10月4日より毎週日曜21:30～地上波同時・最速配信
他各配信サイト：10月9日より毎週金曜21:30～順次配信
※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://saikyosoubi.com/
公式X@saikyosoubi
©2026 リュート・鍋島テツヒロ／KADOKAWA／project-Krishna
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