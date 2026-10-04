2026秋アニメ大特集 第4回
【2026秋アニメ】気になる注目作の続編が続々！ 『アオのハコ』に『ホテル・インヒューマンズ』
2026年10月04日 13時00分更新
秋アニメ特集第4回も気になる注目作の続編が中心。『アオのハコ』に『ホテル・インヒューマンズ』『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる』など計5作品を紹介。
2026秋アニメ特集 第4回 紹介作品
- 毎朝一番に会いたい人がいる――
『アオのハコ』Season2
- 答え合わせをしよう
『ホテル・インヒューマンズ第2期』
- ひとりじゃない、信じる仲間と共に。
『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第3期』
- 未亡人の雪女と人間の青年が、“呪いの指輪”で距離が急接近していく、ちょっと不器用で刺激的なラブコメ
『人付き合いが苦手な未亡人の雪女さんと呪いの指輪』
- 『マウスカーソルで現実を操作できるようになったので、女の子をいっぱいクリックしまーす』
毎朝一番に会いたい人がいる――
『アオのハコ』Season2
©三浦糀／集英社・「アオのハコ」製作委員会
作品解説
中高一貫のスポーツ強豪校・栄明高校男子バドミントン部の猪股大喜は、毎日、朝練で顔を合わせる女子バスケットボール部のエースで一つ上の先輩、鹿野千夏に恋をする。
ある日、千夏が親の海外転勤に伴い、猪股家に居候することになり、二人の距離は朝練仲間から一変。
部活に恋に勉強に、大喜にとって忘れられない、新しい季節がはじまる――
スタッフ
原作：三浦 糀（集英社ジャンプコミックス刊）
監督：酒向大輔
キャラクターデザイン・総作画監督：谷野美穂
シリーズ構成・脚本：柿原優子
色彩設計：今野成美
美術監督：石田杏里
撮影監督：川下裕樹
編集：岡崎由美佳
音響監督：明田川 仁
音楽：大間々 昂
クリエイティブアドバイザー：モギシンゴ
企画プロデュース：UNLIMITED PRODUCE by TMS
アニメーション制作：エレクトリックサーカス
オープニングテーマ：「あなたの花の色」（歌：aiko）
エンディングテーマ：「blue in」（歌：エルスウェア紀行）
キャスト
猪股大喜：千葉翔也
鹿野千夏：上田麗奈
蝶野 雛：鬼頭明里
笠原 匡：小林千晃
針生健吾：内田雄馬
守屋菖蒲：市ノ瀬加那
松岡一馬：梶 裕貴
木戸夢佳：青山吉能
ほか
番組情報
TBS系全国28局ネット：10月4日より毎週日曜16:30～
Netflix、dアニメストア、U-NEXT、他各配信サイト：10月4日より毎週日曜17:00～順次配信
※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://aonohako-anime.com/
公式X@aonohako_PR
©三浦糀／集英社・「アオのハコ」製作委員会
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