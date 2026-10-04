秋アニメ特集第4回も気になる注目作の続編が中心。『アオのハコ』に『ホテル・インヒューマンズ』『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる』など計5作品を紹介。

毎朝一番に会いたい人がいる――

『アオのハコ』Season2

©三浦糀／集英社・「アオのハコ」製作委員会

作品解説

中高一貫のスポーツ強豪校・栄明高校男子バドミントン部の猪股大喜は、毎日、朝練で顔を合わせる女子バスケットボール部のエースで一つ上の先輩、鹿野千夏に恋をする。

ある日、千夏が親の海外転勤に伴い、猪股家に居候することになり、二人の距離は朝練仲間から一変。

部活に恋に勉強に、大喜にとって忘れられない、新しい季節がはじまる――

スタッフ

原作：三浦 糀（集英社ジャンプコミックス刊）

監督：酒向大輔

キャラクターデザイン・総作画監督：谷野美穂

シリーズ構成・脚本：柿原優子

色彩設計：今野成美

美術監督：石田杏里

撮影監督：川下裕樹

編集：岡崎由美佳

音響監督：明田川 仁

音楽：大間々 昂

クリエイティブアドバイザー：モギシンゴ

企画プロデュース：UNLIMITED PRODUCE by TMS

アニメーション制作：エレクトリックサーカス

オープニングテーマ：「あなたの花の色」（歌：aiko）

エンディングテーマ：「blue in」（歌：エルスウェア紀行）

キャスト

猪股大喜：千葉翔也

鹿野千夏：上田麗奈

蝶野 雛：鬼頭明里

笠原 匡：小林千晃

針生健吾：内田雄馬

守屋菖蒲：市ノ瀬加那

松岡一馬：梶 裕貴

木戸夢佳：青山吉能

ほか

番組情報

TBS系全国28局ネット：10月4日より毎週日曜16:30～

Netflix、dアニメストア、U-NEXT、他各配信サイト：10月4日より毎週日曜17:00～順次配信

※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://aonohako-anime.com/

公式X@aonohako_PR

©三浦糀／集英社・「アオのハコ」製作委員会