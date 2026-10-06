VAIO おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第20回
キャンペーン期間は2026年11月17日(火)9時59分まで
VAIO本体が最大3万5000円オフになる「VAIOストア オータムキャンペーン」開催中
2026年10月06日 12時00分更新
VAIO本体が最大3万5000円オフ！
VAIOは2026年10月1日(木)10時から11月17日(火)9時59分までの期間中、直販サイト「VAIOストア」にて「VAIOストア オータムキャンペーン2026」を開催。VAIOストアで対象のカスタマイズモデルを購入すると、本体が最大3万5000円オフ、またCore 7が1万円、Core 5が5000円それぞれオフになる。
なお、VAIOストアで新規会員登録することで配布される最大2万5000円値引きのクーポンコードも併用可能とのこと。
キャンペーン対象モデルと、値引き後のセール価格は下記の通り。
■VAIO SX12 (VJS1278)……21万8500円～
■VAIO SX12 (VJS1278) ALL BLACK EDITION……24万6500円～
■VAIO SX14 (VJS1478)……21万8500円～
■VAIO SX14 (VJS1478) ALL BLACK EDITION……24万6500円～
■VAIO S13 (VJS1368)……18万1200円～
■VAIO S13 (VJS1368)……28万700円～
■VAIO F14 (VJF1428)……15万9200円～
■VAIO F16 (VJF1628)……16万4700円～
キャンペーン対象モデルからオススメを紹介！
VAIO SX14（VJS1478）は使い道を選ばないオールマイティーなモバイルノートPC。用途に応じてスペックを選べるカスタマイズモデルで、基本スペックは「CPU＋メモリー」と「ストレージ」の組み合わせで選択することになる。最安値の構成はCore 5 120U＋メモリー16GBにSSD 256GBで21万8500円だ。
画面は、ビジネスの現場で重宝するコントラスト比16：10の14型液晶ディスプレーで180度開閉できる。タッチパネルや4K解像度も選べるほか、外部ディスプレー表示は最大5120×2880/60Hz（USB Type-C）。
インターフェースは、USB Type-C×2（UThunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4の機能をサポート）、HDMI×1、USB Type-A×2、ヘッドセット対応ヘッドホンジャック、有線LANポート。また、Wi-Fi 6EおよびBluetooth 5.3に対応するほか、無線WAN仕様（nanoSIM＋eSIM）も選択可能。
加えて、Windows Hello対応の顔認証カメラ（プライバシーシャッター付）、そして指紋認証も搭載する。
サイズは約幅320.4×奥行222.9×高さ13.3～17.9mm、重量は約1.046kg～1.134kgとスリム＆軽量。ビジネスモバイルPCとして肌身離さず持ち歩くのも容易だ。
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