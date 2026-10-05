8.8型なのに中身はハイエンド！ Snapdragon 8 Elite Gen 5搭載「Legion Tab」が15万9500円

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【Amazonで割引中】Lenovo 8.8型タブレット「Legion Tab（ZAH20128JP）」をチェック！

AmazonにてLenovoの8.8型タブレット「Legion Tab（ZAH20128JP）」が159,500円で販売中。

8.8型というコンパクトさを優先しながら、性能面を大きく削っていないのがポイント。12GBメモリーと256GBストレージを備え、9000mAhの大容量バッテリーまで搭載する。それでいて重量は約360g。「Legion Tab」は、小型・軽量なボディーに充実した構成を詰め込んだタブレットだ。

①Elite Gen 5と12GBメモリーを搭載

Snapdragon 8 Elite Gen 5を搭載し、メモリーは12GB、ストレージは256GB。OSにはAndroid 16を採用する。8.8型の本体に、SoC、メモリー、ストレージをまとめた構成となっている。

②高精細8.8型と10点マルチタッチ対応

8.8型ディスプレーは3040×1904ドットの解像度で、10点マルチタッチに対応。Miracastも利用できる。コンパクトな画面サイズながら、高精細な表示とタッチ操作に対応したディスプレーを備えている。

③9000mAh搭載で約23時間の長時間駆動

9000mAhのバッテリーを搭載し、駆動時間は約23時間。本体重量は約360gとなっている。USB 3.2 Type-CはDisplayPort出力に対応し、microSDカードは最大2TBまで利用できる。