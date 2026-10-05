VAIO本体が最大3万5000円引き！ 秋セール開始、14型「VAIO F14」は16万2500円

本体最大3万5000円引きの「オータムキャンペーン2026」

VAIOストアでは現在、「オータムキャンペーン2026」を開催中。対象のVAIO PCカスタマイズモデルを本体最大35,000円引きで販売している。キャンペーン期間は11月17日9時59分まで。

対象モデルは「VAIO SX12」「VAIO SX14」「VAIO S13」「VAIO F14」「VAIO F16」の5シリーズ。さらに、Core 7を選択すると10,000円引き、Core 5なら5,000円引きとなる。

また、VAIOストアで新規会員登録するともらえる最大25,000円値引きクーポンコードも併用可能。なお、ディズニーモデルとトイ・ストーリーモデルはキャンペーン対象外となる。

おすすめPC：VAIO F14（VJF1428）

今回のキャンペーンで注目したいのが、14型ノートPC「VAIO F14（VJF1428）」。本体30,000円引きの対象となっており、162,500円で販売している。

約1.23kgの軽量・コンパクトボディ（最軽量構成時）を採用し、プロセッサーにはインテル Core Uシリーズを搭載。Windows Hello対応の顔認証と指紋認証も備えている。

カスタマイズではCore 3 100U、Core 5 120U、Core 7 150Uを選択可能。Core 5はさらに5,000円引き、Core 7なら10,000円引きとなるため、用途に合わせて構成を選べる。