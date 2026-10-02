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Reno16は、OPPOの販売するSIMフリースマートフォンです。Amazon.co.jpでは8万820円（10％オフ）で販売されています（10月2日現在）。

重さ約182g＆薄さ約8.2mmの軽量コンパクトボディに6.3インチ液晶（最大120Hz）を搭載。全カメラ5000万画素の3眼構成で、光学3.5倍望遠や4K自動傾き補正動画に対応しています。

6700mAhの大容量バッテリーと80W急速充電を備え、IP69Kの圧倒的な防塵・防水性や便利なAI機能、独自ボタン「Snap Key」も搭載しています。

長持ち6700mAhバッテリーと急速充電

大容量6700mAhバッテリーを搭載し、80W SUPERVOOC急速充電により短時間でスピーディーに充電できます。

全カメラ5000万画素＆光学3.5倍望遠

イン・アウト全カメラが約5000万画素で、光学3.5倍望遠や4K自動傾き補正動画など高い撮影性能を誇ります。

最高峰のIP69K防塵・防水とSnap Key

高温・高圧水にも耐える強力な防水性能に加え、8つの機能を即座に起動できる物理ボタンSnap Keyを備えます。

まとめ：満足感の高い多機能スマホ

おすすめしたいのは、「コンパクトなスマホ」を求めている人です。6.3インチかつ重さ約182gの片手サイズで、取り回しのしやすさは抜群です。加えて高い耐久性、大容量バッテリー、120Hzリフレッシュレートなど、満足感の高いスペックです。

また、Gemini、Perplexity、ChatGPTの回答を同時に比較・自動選択し、調べものを効率化する機能「AI Mind Pilot」も搭載。AIをよく使う人にはとくに使い勝手がいいでしょう。気になった人はぜひ、手に取ってみては。