Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第271回
コンパクトなのに6700mAh＆強靭防水！ 「OPPO Reno16」が10％オフセール中
2026年10月02日 16時00分更新
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片手サイズで取り回しやすい！
「OPPO Reno16」
Reno16は、OPPOの販売するSIMフリースマートフォンです。Amazon.co.jpでは8万820円（10％オフ）で販売されています（10月2日現在）。
重さ約182g＆薄さ約8.2mmの軽量コンパクトボディに6.3インチ液晶（最大120Hz）を搭載。全カメラ5000万画素の3眼構成で、光学3.5倍望遠や4K自動傾き補正動画に対応しています。
6700mAhの大容量バッテリーと80W急速充電を備え、IP69Kの圧倒的な防塵・防水性や便利なAI機能、独自ボタン「Snap Key」も搭載しています。
「OPPO Reno16」の特徴
長持ち6700mAhバッテリーと急速充電
大容量6700mAhバッテリーを搭載し、80W SUPERVOOC急速充電により短時間でスピーディーに充電できます。
全カメラ5000万画素＆光学3.5倍望遠
イン・アウト全カメラが約5000万画素で、光学3.5倍望遠や4K自動傾き補正動画など高い撮影性能を誇ります。
最高峰のIP69K防塵・防水とSnap Key
高温・高圧水にも耐える強力な防水性能に加え、8つの機能を即座に起動できる物理ボタンSnap Keyを備えます。
まとめ：満足感の高い多機能スマホ
おすすめしたいのは、「コンパクトなスマホ」を求めている人です。6.3インチかつ重さ約182gの片手サイズで、取り回しのしやすさは抜群です。加えて高い耐久性、大容量バッテリー、120Hzリフレッシュレートなど、満足感の高いスペックです。
また、Gemini、Perplexity、ChatGPTの回答を同時に比較・自動選択し、調べものを効率化する機能「AI Mind Pilot」も搭載。AIをよく使う人にはとくに使い勝手がいいでしょう。気になった人はぜひ、手に取ってみては。
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