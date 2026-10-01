Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第268回
モニターとPCがこれ1台！ Core 7＆32GBメモリ搭載の27型「ASUS V400 AiO」
2026年10月01日 12時00分更新
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画面一体型のオールインワンPC
「ASUS V400 AiO」
ASUS V400 AiOは、画面と一体化したデスクトップPC。Amazonでは、22万9800円で販売されています（9月30日現在）。
本製品は、27型大画面液晶を搭載したスタイリッシュな一体型のPCです。Core 7 240H、32GBメモリ、1TB SSDを備え、あらゆる作業を快適にこなせます。
画面占有率93％の狭額縁ディスプレイやWi-Fi 7、外付けDVDドライブ、さらにMicrosoft 365 Personal（24ヶ月版）が付属し、仕事からエンタメまで幅広く活躍します。
「ASUS V400 AiO」の特徴
大画面27型ディスプレーと高性能CPUで快適作業
高精度な27型液晶に加え、Core 7プロセッサーと32GBメモリを搭載し、マルチタスクもスムーズにこなせます。
Wi-Fi 7対応と豊富な端子で高い接続性を実現
最新のWi-Fi 7通信に対応し、HDMIやUSBなど多彩なポートを備えているため周辺機器の接続もスムーズです。
外付けDVDドライブ＆Microsoft 365が付属
DVDドライブ同梱でディスクの再生や保存が可能なほか、24ヶ月版のMicrosoft 365が付属し届いてすぐ使えます。
まとめ：場所を取らない一体型の魅力
おすすめしたいのは、「デスクトップPCの場所を空けたい人」です。一体型なので、スペースとしてはディスプレーとキーボード、マウスを動かす空間があればOK。大きなPCを置く必要がないので、スッキリします。
主な用途としては文書作成や動画視聴などのライトなもの。ウェブ会議向けのカメラも出し入れ可能なタイプで、プライバシー保護もしっかりしています。シンプルさを追求しつつも配慮の行き届いた一品、ぜひ購入を考えてみては。
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