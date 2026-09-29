自宅用PCならこういうのでいい！ 普段使いから仕事までこなす15.6型「mouse A5」

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mouse A5は、マウスコンピューターが販売するノートパソコン。Amazonでは、12万3800円で販売されています（9月29日現在）。

CPUにAMD Ryzen 5 7430U、16GBメモリ、500GB NVMe SSDを搭載。約1.62kgの軽量ボディにWi-Fi 6Eや画面出力対応のUSB Type-Cなど充実した機能を備え、安心の3年間保証と24時間電話サポートが付属。

普段使いからオフィスワークまでマルチに活躍する、使いやすいスタンダードなノートPCになっています。

Ryzen 5と16GBメモリで快適なマルチタスク

処理能力に優れたプロセッサと十分なメモリ容量を備え、普段使いから仕事までストレスなくスムーズにこなせます。

充実した接続性と使いやすい軽量スリムボディ

約1.62kgで扱いやすく、Wi-Fi 6Eや画面出力・給電に対応したUSB Type-Cなど拡張性も抜群です。

国内生産ならではの3年保証と24時間サポート

標準で3年間の修理保証と24時間365日の電話サポートが付いているため、購入後も安心して長く使用できます。

まとめ：国内生産の安心感

おすすめしたいのは、「標準的なノートPC」を求める人です。AAA級ゲームがぬるぬる動くハイスペックや動画編集ができるような構成は不要で、オフィス作業やウェブ閲覧といったライトな目的でPCを使いたいという人にはちょうどいい一台。15.6インチの大画面で目にもやさしい。

Ryzen 5と16GBメモリで無理なく日々の作業をこなせます。国内生産なので、もしもの時も24時間電話＆72時間以内の修理対応など、サポートも充実。この機会に、ぜひ購入を検討してみては。