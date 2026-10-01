Switch 2動作確認済み！プリンストンの高速1TB microSD Expressカードが28％オフ

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プリンストン microSD ExpressカードがAmazon.co.jpでセール中です。大容量の1TBが、3万9800円（28％オフ）で販売されています（9月30日現在）。参考価格5万5400円から1万5600円安いです。

本製品は、PCIe Gen3 x1接続に対応した1TBの大容量microSD Expressカードです。読込最大880MB/s、書込最大650MB/sの超高速転送を実現し、Nintendo Switch 2での動作確認も行われています。

耐衝撃や耐静電気などの高い耐久性能を備え、ゲームデータや動画撮影などの大容量データを安心して快適に保存・保存データへアクセスできます。

読込最大880MB/sの超高速データ転送

PCIe接続により読込最大880MB/s、書込最大650MB/sを実現し、ゲームのロードやデータ移動が快適に行えます。

Nintendo Switch 2動作確認済みの1TB大容量

最新ゲーム機での動作が確認されており、容量を気にせず大量のゲームやコンテンツをまとめて保存可能です。

優れた耐衝撃・耐静電気性能でデータを保護

耐衝撃、耐静電気、耐塩害、耐X線など多様な耐久性能を備えており、大切なデータをしっかり守ります。

まとめ：手間を省きたいならコレ一択

おすすめしたいのは、「ゲーム削除の手間を減らしたい人」です。ゲームをたくさんダウンロードすると、256GBや512GBでは容量不足になりがちです。遊び終わったゲームを削除すれば容量を空けられますが、手間がかかるので最初から大容量のカードを用意しておくのは賢明な判断と言えるでしょう。

データ整理が面倒な人は、多少高くても1TBのカードを選択するのもアリ。ぜひセールで安いこの機会に購入を検討してみては。