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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第269回

Switch 2動作確認済み！プリンストンの高速1TB microSD Expressカードが28％オフ

2026年10月01日 14時00分更新

文● Zenon／ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Amazonで「プリンストン microSD Expressカード (1TB)」をチェック！
 

Switch 2動作確認済み！
「プリンストン microSD Expressカード (1TB)」

　プリンストン microSD ExpressカードがAmazon.co.jpでセール中です。大容量の1TBが、3万9800円（28％オフ）で販売されています（9月30日現在）。参考価格5万5400円から1万5600円安いです。

　本製品は、PCIe Gen3 x1接続に対応した1TBの大容量microSD Expressカードです。読込最大880MB/s、書込最大650MB/sの超高速転送を実現し、Nintendo Switch 2での動作確認も行われています。

　耐衝撃や耐静電気などの高い耐久性能を備え、ゲームデータや動画撮影などの大容量データを安心して快適に保存・保存データへアクセスできます。

「プリンストン microSD Expressカード (1TB)」の特徴

読込最大880MB/sの超高速データ転送

　PCIe接続により読込最大880MB/s、書込最大650MB/sを実現し、ゲームのロードやデータ移動が快適に行えます。

Nintendo Switch 2動作確認済みの1TB大容量

　最新ゲーム機での動作が確認されており、容量を気にせず大量のゲームやコンテンツをまとめて保存可能です。

優れた耐衝撃・耐静電気性能でデータを保護

　耐衝撃、耐静電気、耐塩害、耐X線など多様な耐久性能を備えており、大切なデータをしっかり守ります。

Amazonで「プリンストン microSD Expressカード (1TB)」をチェック！
 

まとめ：手間を省きたいならコレ一択

　おすすめしたいのは、「ゲーム削除の手間を減らしたい人」です。ゲームをたくさんダウンロードすると、256GBや512GBでは容量不足になりがちです。遊び終わったゲームを削除すれば容量を空けられますが、手間がかかるので最初から大容量のカードを用意しておくのは賢明な判断と言えるでしょう。

　データ整理が面倒な人は、多少高くても1TBのカードを選択するのもアリ。ぜひセールで安いこの機会に購入を検討してみては。

Amazon.co.jpでチェック

プリンストン microSD Expressカード 1TB Nintendo Switch 2 動作確認済み PSD-EXM-1T

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