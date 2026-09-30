Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第267回
濡れないだけじゃない、滑りにくい！ アディダスのゴアテックスシューズが32％オフ
2026年09月30日 19時00分更新
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安定性と防水性を両立したシューズ
「テレックス スカイチェイサー AX5 GORE-TEX」
アディダスの「テレックス スカイチェイサー AX5 GORE-TEX」は、メンズ向けの防水仕様トレッキングシューズ。Amazonでは32％オフセールを開催中で、1万1919円（ピュアティール 26.5cm）などで販売されています（9月30日現在）。
本製品は、険しい地形にも対応する軽量で俊敏なハイキングシューズ。防水性と透湿性を両立するGORE-TEXメンブレンが足元のムレを防ぎつつ水の侵入をカットします。
さらにLIGHTMOTION EVAミッドソールと高いグリップ力を誇るContinentalラバーアウトソールを採用し、様々な路面で優れた安定性と軽快な履き心地を実現します。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
「テレックス スカイチェイサー AX5 GORE-TEX」の特徴
濡れた路面でも安心なGORE-TEX防水透湿性能
防水性と透湿性を兼ね備えた素材により、雨や水濡れを防ぎながら靴内のムレを軽減して快適さを保ちます。
Continentalラバーによる優れたグリップ力
高い耐摩耗性とグリップ力を誇るソールで、濡れた岩場や悪路でも滑りにくく力強い歩行をサポートします。
軽量クッションがもたらす安定した履き心地
LIGHTMOTION EVAミッドソールを搭載し、足への負担を和らげつつ軽快で安定した歩行を維持できます。
まとめ：雨の日も安心の一足
おすすめしたいのは、「雨の日用の靴」を探している人です。防水性に定評のあるゴアテックス素材を採用し、クッション性も高い一足。行楽シーズンに足をのばして遠出する場合、しっかりめの靴が欲しい人におすすめです。
また、デザインもアディダスということで、普段履きでも違和感ない仕上がり。セールで32％オフとなっているこの機会にぜひ購入してみては。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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