濡れないだけじゃない、滑りにくい！ アディダスのゴアテックスシューズが32％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

アディダスの「テレックス スカイチェイサー AX5 GORE-TEX」は、メンズ向けの防水仕様トレッキングシューズ。Amazonでは32％オフセールを開催中で、1万1919円（ピュアティール 26.5cm）などで販売されています（9月30日現在）。

本製品は、険しい地形にも対応する軽量で俊敏なハイキングシューズ。防水性と透湿性を両立するGORE-TEXメンブレンが足元のムレを防ぎつつ水の侵入をカットします。

さらにLIGHTMOTION EVAミッドソールと高いグリップ力を誇るContinentalラバーアウトソールを採用し、様々な路面で優れた安定性と軽快な履き心地を実現します。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

濡れた路面でも安心なGORE-TEX防水透湿性能

防水性と透湿性を兼ね備えた素材により、雨や水濡れを防ぎながら靴内のムレを軽減して快適さを保ちます。

Continentalラバーによる優れたグリップ力

高い耐摩耗性とグリップ力を誇るソールで、濡れた岩場や悪路でも滑りにくく力強い歩行をサポートします。

軽量クッションがもたらす安定した履き心地

LIGHTMOTION EVAミッドソールを搭載し、足への負担を和らげつつ軽快で安定した歩行を維持できます。

まとめ：雨の日も安心の一足

おすすめしたいのは、「雨の日用の靴」を探している人です。防水性に定評のあるゴアテックス素材を採用し、クッション性も高い一足。行楽シーズンに足をのばして遠出する場合、しっかりめの靴が欲しい人におすすめです。

また、デザインもアディダスということで、普段履きでも違和感ない仕上がり。セールで32％オフとなっているこの機会にぜひ購入してみては。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。