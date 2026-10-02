普段使いならスペック十分！ Ryzen 5、16GBメモリー搭載の14型ノート「mouse A4」

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mouse A4は、マウスコンピューターが販売するノートパソコン。Amazon.co.jpでは12万6800円で販売され、売れています（10月2日現在）。

本製品は、約1.34kgの軽量ボディに14型フルHD液晶を搭載したモバイルノートPCです。CPUにAMD Ryzen 5 7430U、16GBメモリ、500GB NVMe SSDを備え、動画視聴からビジネスまで快適にこなせます。

Wi-Fi 6Eや画面出力対応Type-C、HDMIなどインターフェースも充実。国内生産ならではの3年間保証と24時間365日電話サポート付きで安心です。

約1.34kgの軽量14型で持ち運びもラクラク

14型フルHD画面を備えつつ約1.34kgと軽量なため、外出先や自宅内の移動もスムーズに行えます。

Ryzen 5と16GBメモリで快適な処理性能

6コアCPUと16GBメモリを搭載し、普段使いからテレワークまでスムーズなマルチタスク処理を行えます。

充実の保証と24時間365日の電話サポート

安心の国内生産に加え、3年間センドバック修理保証と24時間365日対応の電話サポートが標準で付属します。

まとめ：安心の国産ノートPC

おすすめしたいのは、「ノートPCに安心感」を求める人です。ウェブブラウザやレポート作成、調べものなどが主な使い方なら、十分快適に使えます。国内生産と修理保証、24時間365日サポート対応など、ユーザーをずっと安心させてくれる保証が素晴らしい。

コンパクトな14型で持ち運びがしやすいため、どこでも使えるのが魅力。ぜひノートPCの買い替えなどの際は、本製品をご検討ください。