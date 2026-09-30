6300mAh大容量バッテリー＆おサイフケータイ対応！「REDMI Note 15 Pro 5G」が18％オフ

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REDMI Note 15 Proは、シャオミ(Xiaomi)が販売するSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpでは4万7436円（18％オフ）で販売され、売れています（9月30日現在）。

本製品は、高い耐久性と優れた機能を兼ね備えたSIMフリースマホです。約6.83インチの1.5Kディスプレイや第4世代の2億画素AIカメラを搭載しています。

6300mAhの大容量バッテリーと45W急速充電に対応し、FeliCa（おサイフケータイ）やIP66/IP68の防塵防水性能も備え、日常のさまざまなシーンで安心して快適に使用できます。

水回りや過酷な環境でも安心のIP66/IP68防塵防水

水深2mの防水テストをクリアし、濡れた手でもスムーズに操作できるウェットタッチ技術を備えています。

精細な撮影を叶える第4世代2億画素AIカメラ

新開発の1/1.4インチ大型センサーを搭載し、細部まで鮮明で味わい深い写真や動画を簡単に撮影できます。

6300mAh大容量バッテリーとFeliCa対応

長時間の使用も安心な大容量バッテリーとFeliCa機能を備え、日常の支払いや移動もスムーズに行えます。

まとめ：長く使い続けられる端末

おすすめしたいのは、「普段使いで快適なスマホ」を求める人です。おサイフケータイ（FeliCa）など日常的に必要な機能はそろっており、防水性や長期間持つバッテリーに魅力を感じたなら検討の余地アリです。

ゲームはやらず、「日常的な機能だけでいい」という人にはかなり現実的な1台。カメラも2億画素あるため、ズーム撮影しても画質が落ちにくいです。ぜひ買い替えの候補としてご検討ください。