ゲームも動画も快適！ 240Hz＆0.5ms応答時間のDell製23.8型ゲーミングモニターが2万円切り

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「Dell SE2426HG」は、Dellの販売するゲーミングモニターです。Amazon.co.jpでは、1万8980円で販売されています（9月29日現在）。

本製品は、240Hzの高リフレッシュレートと0.5msの応答時間を備えた23.8型モニターです。高速IPSパネルを採用し、広視野角とsRGBカバー率99%の豊かな色彩表現を実現しています。

AMD FreeSync PremiumやHDMI VRRに対応し、画面のズレを抑えた滑らかなゲームプレイが可能です。目に優しいTÜV Rheinland 3つ星認定も獲得しています。

240Hz＆0.5msの超高速表示でゲームの動きが滑らか

240Hzの高リフレッシュレートと0.5msの応答時間により、遅延を抑えた滑らかな映像で快適にプレイできます。

広視野角な高速IPSパネルとsRGB 99%の鮮やかな発色

どの角度から見ても色の変化が少ないIPSパネルを採用し、sRGB 99％の豊かな色再現で鮮明な映像を楽しめます。

画面のズレを防ぐ可変リフレッシュレート技術に対応

AMD FreeSync PremiumとHDMI VRRに対応し、PCやゲーム機での画面のチラつきや遅延を低減します。

まとめ：ゲームや動画を快適に見たい人へ

おすすめしたいのは、「動きの激しい画面」をよく見る人です。アクションゲームやFPS、動画にしても動きの激しい映像は高リフレッシュレートだと見え方が全然違ってきます。その点、本製品なら240Hz＋0.5ms応答速度のため、非常に快適です。

また、目の負担を軽減する技術を採用し、ブルーライトの発生を低減しつつ色彩を損なうことなく画質をキープしています。ぜひこの機会に購入を検討してみてはいかがでしょうか。