モトローラ「edge 60」がセール中！高画質カメラと防水・FeliCa搭載の実力派

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motorola edge 60は、モトローラが販売するSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpでは、タイムセールで3万9418円（34％オフ）で販売されています（9月29日現在）。参考価格から約2万380円安いです。

本製品は、高画質カメラとおサイフケータイ機能を兼ね備えたSIMフリースマホです。6.7インチのpOLED有機ELディスプレイ（120Hz駆動）や5000万画素のプロ品質カメラを搭載しています。

さらに、5100mAhの大容量バッテリーとIP68/IP69の防水防塵・耐衝撃性能を備え、日常生活で安心して快適に使用できる1台です。

暗所にも強い5000万画素カメラと光学3倍望遠

Sony製センサー搭載メインカメラと光学3倍望遠レンズにより、暗い場所や遠くの被写体も鮮明に撮影できます。

水回りや屋外でも安心のIP68/IP69防水防塵

最高レベルの防水防塵規格と軍事規格レベルの耐久設計を備え、過酷な環境でも安心して使い続けられます。

おサイフケータイ対応と滑らかな120Hz画面

FeliCa（おサイフケータイ）に対応し、120Hzリフレッシュレートの有機EL画面で日常操作もスムーズです。

まとめ：必要な機能が整ったタフネス機

おすすめしたいのは、「日常使いで頑丈な端末」を探している人です。通話、メール、カメラ、おサイフケータイ（FeliCa）などの機能は十分揃っていて不自由なく使えます。頑丈で水やほこりに強く、日常使いに便利。

使い勝手も良好。重いゲームをしないという人であれば十分なスペックです。ミドル帯のスマホをお探しの際は、ぜひご検討ください。