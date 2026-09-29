Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第262回
ゴアテックスで雨でも快適！アシックスの軽量ウォーキングシューズ「ハダシウォーカー」
2026年09月29日 19時00分更新
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裸足のように軽やかな一足
「ハダシウォーカー GORE-TEX」
アシックスの「ハダシウォーカー GORE-TEX」は、履き心地重視のウォーキングシューズです。Amazon.co.jpでは、1万4369円（13％オフ）などで販売されています（9月29日現在）。
このシューズは裸足感覚の履き心地を追求した軽量メンズウォーキングシューズで、優れた防水透湿性を備えたゴアテックスファブリクスを搭載しています。
衝撃緩衝材GELやクッション性と反発性を兼ね備えたSPEVAミッドソールを採用し、脱ぎ履きしやすい内側ファスナーが付いたスポーティな1足です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
「ハダシウォーカー GORE-TEX」の特徴
ゴアテックス搭載で雨の日も快適な防水透湿性
雨の侵入を防ぎつつ靴内の蒸れを外へ逃がすため、天候を気にせず快適なウォーキングを楽しめます。
優れたクッション性とスムーズな歩行サポート
かかと部のGELやワッフル形状のソールが衝撃を和らげ、ブレを抑えた安定した歩行を実現します。
脱ぎ履きしやすい内側ファスナー付き設計
靴ひもを解く手間がなくスムーズに着脱できるファスナー仕様で、毎日の外出や通勤にも便利です。
まとめ：街歩きの質を高めたい人へ
おすすめしたいのは、「軽量でクッション性のいい靴」を探している人です。まるで裸足で歩いているような軽量性と、防水性に優れたゴアテックス素材により靴内を快適に保ちます。
手軽に脱ぎ履きできるファスナーも好評なほか、クッション性もよく歩いていても疲れにくいとのこと。日常使いできる一足として、購入を検討してみてはいかがでしょうか。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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