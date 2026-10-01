ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は10月1日、PlayStationプラットフォームを彩る音楽コンテンツを対象にした「PlayStation Game Music大賞 2026」の開催が決定したと発表。

本イベントは、PlayStationフォーマットでリリースされたゲームのサウンドトラックを対象に、本日2026年10月1日から10月31日23時59分（日本時間）までのユーザーのストリーミング再生回数とファンからのコメントに基づいて優れた作品を表彰するものとなり、その最終結果を12月上旬に発表予定。

「PlayStation Game Music大賞 2026」では、ノミネートされたゲームサウンドトラック20作品の中から、Spotifyでの再生回数に基づき最も多くの支持を集めた作品を選出。そして、このノミネート作品に向けたユーザーからの応援コメントを募集し、とくに注目すべきコメントを集めた作品を「特別賞」として表彰する。

コメントは後述の特設サイト内のフォームにて受け付けている。応募期間は2026年10月1日～10月31日23時59分まで（日本時間）。再生回数の集計およびユーザーから寄せられたコメントをもとに12月上旬に発表される各部門の授賞作品を決定する。

また、応援コメントを応募した人の中から抽選で50名に、プレイステーション ストアチケット2000円分が当たるキャンペーンも実施しているので、お見逃しなく。

【2026年ノミネートタイトル一覧】

1 Battlefield 6（Original Video Game Soundtrack）

2 Borderlands 4（Original Game Soundtrack）

3 Death Stranding 2: On the Beach（Original Video Game Score）

4 ELDEN RING NIGHTREIGN オリジナルサウンドトラック

5 Ghost of Yōtei

6 Marvel Tokon Fighting Souls（Original Video Game Soundtrack）

7 PRAGMATA Original Soundtrack

8 R4 -RIDGE RACER TYPE 4- オリジナルサウンドトラック

9 RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚 オリジナル・サウンドトラック

10 Sonic Racing: CrossWorlds Original Soundtrack - Echoes of Dimensions

11 Street Fighter 6 Original Soundtrack [Year 2]

12 エースコンバット04 シャッタードスカイ オリジナルサウンドトラック

13 バイオハザード レクイエム オリジナル・サウンドトラック

14 モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～ オリジナル・サウンドトラック

15 『ワンス・アポン・ア・塊魂』オリジナルサウンドトラック-かたまりのまにまに

16 餓狼伝説 City of the Wolves ORIGINAL SOUNDTRACK

17 真・三國無双 ORIGINS + 夢幻の四英傑 オリジナル・サウンドトラック

18 仁王３ オリジナル・サウンドトラック

19 流星のロックマン パーフェクトコレクション オリジナルサウンドトラック

20 龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties Original Soundtrack

また、本日10月1日より、「PlayStation Game Music大賞 2026」ノミネート作品※のすべてのアルバムから代表曲を1曲ずつ集めたプレイリストもSpotifyで公開している。珠玉の名曲をぜひ、楽しもう。

●Spotifyプレイリスト「PlayStation Game Music」

https://open.spotify.com/playlist/6ZcJ0jyy8KxfL13m3u44lg

※「PlayStation Game Music」よりPlayStationフォーマットの人気のゲームサウンドトラックから独自に候補作品を選出しております。

「PlayStation Game Music」では、新作サウンドトラックのほか、往年の名作やサウンドトラック未配信のタイトルを含め、より多くのユーザーにが楽しめるラインアップを継続的に紹介している。

また、2026年12月上旬には最終結果の発表とともにそのランキングの公開や、作曲者インタビューなど、さらなる企画を予定しているので、ぜひ楽しみにしてほしい。

▼「PlayStation Game Music大賞 2026」特設サイト

https://www.playstation.com/ja-jp/local/events/playstation-game-music-awards/