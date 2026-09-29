ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は9月29日、PlayStation 5用アクションアドベンチャー『ゴッド・オブ・ウォー ラウフェイ』の予約受付を順次開始した。ゲームの発売日は、2027年2月16日。価格は、スタンダードエディションのパッケージ版／ダウンロード版がともに8980円、ダウンロード専売のデジタルデラックスエディションが9980円だ。

本作は、人気シリーズ「ゴッド・オブ・ウォー」の新章となる最新作。クレイトスの妻、戦士ラウフェイ（フェイ）を主人公に、彼女の死後の新たな旅路を描く。

自身の死後、予期せずして見知らぬ土地で目を覚ましたフェイは、クレイトスとアトレウスが危機にさらされていることを知る。愛する家族を救うため、フェイは神々の死後の世界である“常世の國”を突き進む。

危険な魔法があふれる常世の國では、さまざまな神話の神々が力を求め争っていた。どれほど強大な敵が現れようと、俊敏さと技量を兼ね備えたフェイは情けをかけることなく相手に立ち向かう。

神々の死後の世界である“常世の國”を細部にわたって表現。さまざまな神話に登場する神々や魔獣が暮らす世界が細部まで繊細に美しく作り込まれ、脅威のグラフィックで描かれる。

■デジタルデラックスエディションについて

デジタルデラックスエディションでは、以下のアイテムが入手可能。旅の助けになる特別な装備やゲーム内資源を得ることができ、さらにデジタルアートブックとサウンドトラックで『ゴッド・オブ・ウォー ラウフェイ』の世界をより深く味わえる。

●PS5用ゲーム本編（デジタル版）

●『ゴッド・オブ・ウォー ラウフェイ』デジタルミニアートブック

●『ゴッド・オブ・ウォー ラウフェイ』デジタルサウンドトラック

●「闇の錬金術」防具セット*1

・闇の錬金術の鎧

・闇の錬金術のすね当て

●闇の錬金術の弓

●闇の錬金術の刃

●闇の錬金術の触媒

●ゲーム内資源パック*1

■予約・早期購入特典*2

スタンダードエディションもしくはデジタルデラックスエディションを予約・早期購入した場合、以下のアイテムが入手できる。“常世の國”で待ち受ける神々との戦いに備えよう。

●「最期の願い」防具セット*1

・最期の願いの鎧

・最期の願いの腰当て

●フランクの外見「黄金の葉」（コスメティックのみ）

●ゲーム内資源パック*1

*1ゲーム内アイテムはゲーム進行とともにアンロックできます。

*2パッケージ版はダウンロードコードでのご提供となります。インターネット接続とPlayStation®のアカウントが必要です。

PlayStation Blogでも本作の最新情報が公開されているので、あわせてチェックしよう。

▼最新ブログURL

https://blog.ja.playstation.com/2026/09/28/20260928-gow-laufey-release-date-reveal-o/

【ゲーム情報】

タイトル：ゴッド・オブ・ウォー ラウフェイ

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発：サンタモニカスタジオ

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：2027年2月16日

価格：

スタンダードエディション：8980円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックスエディション：9980円（ダウンロード版）

CERO：審査予定

※日本語音声およびアップデートを含むすべての機能をお楽しみいただくにはインターネット経由でアップデートが必要です。

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