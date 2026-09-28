セガは9月28日、WB Gamesより、Nintendo Switch 2向けソフト『レゴ バットマン：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』が発売中だと発表。発売にあわせて、公式ローンチトレーラーも公開されている。

価格は、スタンダード・エディションのパッケージ版／ダウンロード版が7678円、ダウンロード専売のデラックス・エディションが1万1286円だ。

▼ローンチトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=_QsSA0mvBLA

また、無料アップデートとして、新たな難易度「アブソリュート」が追加された。「アブソリュート」は、「マントの戦士」や「ダークナイト」を上回る高難度モード。攻略には、より高度なプレイスキルに加え、周囲の状況を的確に把握する判断力や、バトルでの正確な操作が求められる。

■『レゴ バットマン：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト デラックス・エディション』も配信中！

ダウンロード専売となる『レゴ バットマン：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト デラックス・エディション』および、スタンダード・エディションからデラックス・エディションへアップグレードできる『レゴ バットマン：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト デラックス・エディション アップグレード』も、ニンテンドーeショップにて発売中。

【収録内容】

●ゲーム本編

●レガシー・コレクション

- アーカム・トリロジー パック

- バットマン・ビヨンド パック

- パーティー・ミュージック パック

各テーマパックには、スーツ7種（プレイアブルキャラクター各1種）、バットモービル1台、バットケイブのカスタマイズ用アイテム5点セットが含まれる。

●メイヘム・コレクション

- ジョーカーとハーレイ・クインを操作する新ストーリーミッション

- 新モード「メイヘムモード」

- ヴィランをテーマにした「シニスターパック」

新ストーリーミッションでは、ジョーカーとハーレイ・クインを操作し、アーカム・アサイラムからの脱獄に挑む。また、「メイヘムモード」では、時間制限のある「メイヘム・ラン」に挑戦。ゴッサム・シティを舞台に、街を破壊したり、車を盗んだり、敵と戦ったりしながらカオスを巻き起こす。

なお、「メイヘム・コレクション」は、9月18日よりPlayStation 5／XBOX Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）版のデラックス・エディション購入者にも配信中だ。

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル：『レゴ®バットマン™：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』

ジャンル：オープンワールド型アクションアドベンチャー

販売：WB Games

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：

PS5／XSX|S／PC：発売中（2026年5月22日）

Switch 2：発売中（2026年9月18日）

価格：

PS5／XSX|S／PCスタンダード・エディション：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）

PS5／XSX|S／PCデラックス・エディション：1万1286円（ダウンロード版）

Switch 2スタンダード・エディション：7678円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch 2デラックス・エディション：1万1286円（ダウンロード版）

プレイ人数：1～2人

CERO：B（12才以上対象）

LEGO® BATMAN™: LEGACY OF THE DARK KNIGHT © 2026 TT Games Ltd. Produced by TT Games under license from the LEGO Group. LEGO, the LEGO logo, the Brick, and the Knob configurations and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. © 2026. DC LOGO, BATMAN, and all related characters and elements © and TM DC (s26).

※セガは米国ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメントと、日本市場向け新作パッケージタイトルに関する共同パブリッシング契約を締結し、WB Gamesより発売される家庭用ゲームタイトルの製造・販売を担当しております。

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