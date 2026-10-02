Amazonセール情報大紹介！ 第2329回
32GB＋1TB、2.8K OLED、しかも360度回転！ HPのRyzen AI 7ノートが21万9800円
2026年10月02日 13時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】HP 14型ノートPC「OmniBook X Flip 14-fk（B9DW7PA-AAAA）」をチェック！
HPの14型ノートPC「OmniBook X Flip 14-fk（B9DW7PA-AAAA）」がAmazonで割引対象。参考価格249,700円から12％オフの219,800円で販売中。
高スペックながら、画面を折り返してタブレットのようにも使える、使い勝手の良さが魅力の「OmniBook X Flip 14-fk（B9DW7PA-AAAA）」。性能だけに偏らず、用途に合わせて本体のスタイルを変えられる柔軟さも備えている。
①2.8K OLEDは最大120Hz対応
14.0型のOLEDディスプレーは2880×1800ドットの2.8K解像度で、リフレッシュレートは48～120Hz。DCI-P3 100％、最大10.7億色の表示に対応するほか、TÜV Rheinland Eyesafe認証ディスプレーを採用する。
②360度回転で4つのスタイルに変形
360度回転するコンバーチブルタイプで、ノートブック、テント、タブレット、スタンドの4つのスタイルに対応。ディスプレーはタッチ操作にも対応しており、用途に合わせて本体の形を切り替えられる。
③最大50TOPSのNPU、Wi-Fi 7にも対応
Ryzen AI 7 350を搭載し、NPUは最大50TOPS。通信機能はWi-Fi 7とBluetooth 5.4に対応する。バッテリー駆動時間は最大14時間30分で、Windows Hello対応の顔認証センサーも備える。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen AI 7 350
【メモリ】32GB（LPDDR5x-7500MT/s、オンボード）
【ストレージ】1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD
【ディスプレー】14.0型 2.8K OLED（2880×1800ドット、タッチ対応）
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