MacBook Proの2TB SSDモデルが2万5989円安い！ M5 Pro搭載で49万3810円

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】Apple 2026 MacBook Proをチェック！

Appleの「MacBook Pro」がAmazonでセール対象。参考価格519,799円から5％オフの493,810円で販売中。

今回安くなっているのは、2TB SSDを搭載したMacBook Proの中でも、15コアCPU／16コアGPUのM5 Proチップと24GBユニファイドメモリを組み合わせたモデル。ストレージ容量だけでなく、チップやメモリまでしっかり積んだ構成が今回のセール対象になっている。14.2型Liquid Retina XDRディスプレイも備え、ピーク輝度は1600ニトに対応する。

①Neural Accelerator搭載、AI処理を高速化

M5 Proは次世代CPUと高速化したユニファイドメモリを備え、各GPUコアにNeural Acceleratorを搭載。LLMの推論やトレーニングなど、デバイス上で実行する負荷の高いAI処理を高速化する設計となっている。

②1600ニトのXDR、コントラスト比100万：1

14.2型Liquid Retina XDRディスプレイは、ピーク輝度1600ニト、最大1000ニトの持続輝度に対応。コントラスト比は100万：1で、mini-LEDバックライトを採用している。

③3台の外部ディスプレイ、Wi-Fi 7にも対応

M5 Proは最大3台の外部ディスプレイに対応する。接続端子は3つのThunderboltポートのほか、MagSafe 3、SDXC、HDMI、ヘッドフォンジャックを搭載。N1ワイヤレスチップを備え、Wi-Fi 7とBluetooth 6にも対応する。

製品スペック

【CPU】M5 Pro（15コアCPU／16コアGPU）

【メモリ】24GBユニファイドメモリ

【ストレージ】2TB SSD

【ディスプレー】14.2型Liquid Retina XDRディスプレイ