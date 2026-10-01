Amazonセール情報大紹介！ 第2327回
MacBook Proの2TB SSDモデルが2万5989円安い！ M5 Pro搭載で49万3810円
2026年10月01日 20時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Apple 2026 MacBook Proをチェック！
Appleの「MacBook Pro」がAmazonでセール対象。参考価格519,799円から5％オフの493,810円で販売中。
今回安くなっているのは、2TB SSDを搭載したMacBook Proの中でも、15コアCPU／16コアGPUのM5 Proチップと24GBユニファイドメモリを組み合わせたモデル。ストレージ容量だけでなく、チップやメモリまでしっかり積んだ構成が今回のセール対象になっている。14.2型Liquid Retina XDRディスプレイも備え、ピーク輝度は1600ニトに対応する。
①Neural Accelerator搭載、AI処理を高速化
M5 Proは次世代CPUと高速化したユニファイドメモリを備え、各GPUコアにNeural Acceleratorを搭載。LLMの推論やトレーニングなど、デバイス上で実行する負荷の高いAI処理を高速化する設計となっている。
②1600ニトのXDR、コントラスト比100万：1
14.2型Liquid Retina XDRディスプレイは、ピーク輝度1600ニト、最大1000ニトの持続輝度に対応。コントラスト比は100万：1で、mini-LEDバックライトを採用している。
③3台の外部ディスプレイ、Wi-Fi 7にも対応
M5 Proは最大3台の外部ディスプレイに対応する。接続端子は3つのThunderboltポートのほか、MagSafe 3、SDXC、HDMI、ヘッドフォンジャックを搭載。N1ワイヤレスチップを備え、Wi-Fi 7とBluetooth 6にも対応する。
製品スペック
【CPU】M5 Pro（15コアCPU／16コアGPU）
【メモリ】24GBユニファイドメモリ
【ストレージ】2TB SSD
【ディスプレー】14.2型Liquid Retina XDRディスプレイ
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