Amazonセール情報大紹介！ 第2323回
14.6型の大画面有機EL、厚さはわずか5.1mm！ Sペン付き「Galaxy Tab S11 Ultra」が約2万円引きの17万8509円
2026年10月01日 14時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Samsung「Galaxy Tab S11 Ultra」をチェック！
Samsungの「Galaxy Tab S11 Ultra」がAmazonで割引対象。参考価格198,330円から10％オフの178,509円で販売中。
14.6型という大きな表示領域は、動画や画像を大きく映せるだけでなく、Sペンを使う場面でも生かせる。ディスプレーは2960×1848ドットで、最大120Hzにも対応。大画面を「見る」だけで終わらせず、ペンを使った操作まで含めて活用できるのが「Galaxy Tab S11 Ultra」の特徴だ。
①2960×1848ドット、最大1600ニトの有機EL
14.6型ディスプレーは2960×1848ドットのDynamic AMOLED 2Xを採用。最大輝度1600ニト、最大120Hzのリフレッシュレートに対応する。大きな表示領域に加え、高解像度の有機ELディスプレーを備えている。
②11,600mAh搭載、動画再生は最大23時間
11,600mAhのバッテリーを搭載し、動画再生は最大23時間に対応。超高速充電にも対応している。本体は強化されたアーマーアルミニウムに包まれ、IP68等級を取得している。
③12GBメモリー、microSDは最大2TB対応
メモリーは12GB、ストレージは256GBを搭載。microSDは最大2TBに対応する。CPUにはMediaTek MT6991を採用し、OSはAndroid 16.0。Galaxy AIにも対応している。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2324回
トピックスシャワーに5万円は高い、でも3万3000円なら？ ミストなど3つの水流を使える「ミラブルzero」が1万7090円引き
-
第2321回
トピックスASUSの14型Chromebookが3万9800円！ フルHDでバッテリー駆動は約11時間、重さも約1.38kg
-
第2321回
トピックスひらがなで麻雀!? 「ポン」「ロン」で言葉を作る、捨てる文字まで悩ましい「ひらがじゃん」が4527円
-
第2320回
トピックスまた雨か……シャツを膨らませて最短30分乾燥！ THANKO「アイロンいら〜ず」が9778円
-
第2319回
トピックス46％オフ！ 充電ケーブルを本体にしまえるサンワサプライの超小型Bluetoothマウスが2191円
-
第2318回
トピックスGPD、7型に2.5G LANまで詰め込んだ！ 画面も180度回る「MicroPC 2」が12万700円
-
第2317回
トピックス空気圧を決めたら、あとは自動！ バイク用グローブでも操作できるKaedearの電動空気入れが5998円
-
第2316回
トピックス駅に着いてからが本領発揮！ 一瞬できれいに畳めるWpc.の「形状安定」折りたたみ傘が40％オフの2640円
-
第2315回
トピックススライドして小さく収納できるのに「戻る・進む」もある！ サンワのBluetoothマウスが3980円
-
第2314回
トピックスDellが1万円切り！ 100Hz＋3年保証の21.5型フルHDモニター「SE2225HM」が9980円
- この連載の一覧へ