14.6型の大画面有機EL、厚さはわずか5.1mm！ Sペン付き「Galaxy Tab S11 Ultra」が約2万円引きの17万8509円

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】Samsung「Galaxy Tab S11 Ultra」をチェック！

Samsungの「Galaxy Tab S11 Ultra」がAmazonで割引対象。参考価格198,330円から10％オフの178,509円で販売中。

14.6型という大きな表示領域は、動画や画像を大きく映せるだけでなく、Sペンを使う場面でも生かせる。ディスプレーは2960×1848ドットで、最大120Hzにも対応。大画面を「見る」だけで終わらせず、ペンを使った操作まで含めて活用できるのが「Galaxy Tab S11 Ultra」の特徴だ。

①2960×1848ドット、最大1600ニトの有機EL

14.6型ディスプレーは2960×1848ドットのDynamic AMOLED 2Xを採用。最大輝度1600ニト、最大120Hzのリフレッシュレートに対応する。大きな表示領域に加え、高解像度の有機ELディスプレーを備えている。

②11,600mAh搭載、動画再生は最大23時間

11,600mAhのバッテリーを搭載し、動画再生は最大23時間に対応。超高速充電にも対応している。本体は強化されたアーマーアルミニウムに包まれ、IP68等級を取得している。

③12GBメモリー、microSDは最大2TB対応

メモリーは12GB、ストレージは256GBを搭載。microSDは最大2TBに対応する。CPUにはMediaTek MT6991を採用し、OSはAndroid 16.0。Galaxy AIにも対応している。