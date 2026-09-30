Amazonセール情報大紹介！ 第2320回
また雨か……シャツを膨らませて最短30分乾燥！ THANKO「アイロンいら〜ず」が9778円
2026年09月30日 17時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】THANKO ハンガー型乾燥機「アイロンいら〜ず」をチェック！
THANKOのハンガー型乾燥機「アイロンいら〜ず」がAmazonで割引対象。参考価格12,800円から24％オフの9,778円で販売中。
シャツを膨らませる秘密は、衣類の中に入れるエアバッグにある。洗濯・脱水したシャツをかぶせてタイマーを回すと、約65℃の温風が送り込まれ、内側から膨らみながら乾いていく。さらに、膨らんだ状態で乾燥させることでシワも伸ばせるため、乾燥とシワ伸ばしを一度に済ませられる。
①約65℃の温風で乾燥、シワも同時に伸ばす
エアバッグに約65℃の温風を送り込み、シャツを内側から膨らませながら乾燥。洗濯・脱水したシャツをエアバッグにかぶせ、タイマーを回して膨らんだらシワを整えるという手順で、乾燥とシワ伸ばしを同時に進められる。
②S～LLまで調整でき、温冷切替にも対応
調整ひもと襟元のファスナーでサイズを変えられ、S～LLのシャツに対応。温風と冷風を切り替えられ、熱に弱い素材にも使用できる。タイマーは15～180分の範囲で設定可能だ。
③ラックに掛けて使えて、分解して収納可能
ハンガー型のコンパクトな構造で、ラックに掛けて使用できる。使わないときは分解して棚へ収納可能。本体重量は約700gで、使用時のサイズは幅1550×奥行130×高さ1000mmとなる。
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