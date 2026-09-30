また雨か……シャツを膨らませて最短30分乾燥！ THANKO「アイロンいら〜ず」が9778円

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【Amazonで割引中】THANKO ハンガー型乾燥機「アイロンいら〜ず」をチェック！

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シャツを膨らませる秘密は、衣類の中に入れるエアバッグにある。洗濯・脱水したシャツをかぶせてタイマーを回すと、約65℃の温風が送り込まれ、内側から膨らみながら乾いていく。さらに、膨らんだ状態で乾燥させることでシワも伸ばせるため、乾燥とシワ伸ばしを一度に済ませられる。

①約65℃の温風で乾燥、シワも同時に伸ばす

エアバッグに約65℃の温風を送り込み、シャツを内側から膨らませながら乾燥。洗濯・脱水したシャツをエアバッグにかぶせ、タイマーを回して膨らんだらシワを整えるという手順で、乾燥とシワ伸ばしを同時に進められる。

②S～LLまで調整でき、温冷切替にも対応

調整ひもと襟元のファスナーでサイズを変えられ、S～LLのシャツに対応。温風と冷風を切り替えられ、熱に弱い素材にも使用できる。タイマーは15～180分の範囲で設定可能だ。

③ラックに掛けて使えて、分解して収納可能

ハンガー型のコンパクトな構造で、ラックに掛けて使用できる。使わないときは分解して棚へ収納可能。本体重量は約700gで、使用時のサイズは幅1550×奥行130×高さ1000mmとなる。