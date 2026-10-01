シャワーに5万円は高い、でも3万3000円なら？ ミストなど3つの水流を使える「ミラブルzero」が1万7090円引き

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【Amazonで割引中】サイエンス シャワーヘッド「ミラブルzero」をチェック！

サイエンスのシャワーヘッド「ミラブルzero」がAmazonで割引対象。参考価格50,090円から34％オフの33,000円で販売中。

ミストだけでなく、2種類のストレート水流も備えている「ミラブルzero」。3つの水流すべてでウルトラファインバブルを生成し、それぞれ異なる仕組みを採用している。ミストと2種類のストレートという、性質の異なる3つの水流を切り替えられるのが特徴だ。

①高速うず流と16個の吐水穴で生むミスト

トルネードミストは、1つの吐水口につき毎秒約2000回転する高速うず流によってウルトラファインバブルを生成。16個の吐水穴を配置し、外気を巻き込む構造を採用している。

②衝突する水流と空洞を持つストレート

スプラッシュストレートは2本の水流を衝突させ、ねじれた水流を作りながらウルトラファインバブルを生成。リングストレートは中央に空洞を持つ3本の水流を使い、空洞部に空気を取り込むことでウルトラファインバブルを生成する。

③手元で水圧を調整、スライド式で止水

スライド式のスイッチを備え、手元で水圧の調整と止水が可能。止水時はウォーターハンマーを防ぐため完全には水を止めない構造を採用する。節水率は最大60％で、トルネードスティックによる塩素低減にも対応する。