Amazonセール情報大紹介！ 第2325回
充電のことを忘れそうな最大135時間再生！ 半透明デザインのNothing「Headphone (a)」が2万5269円
2026年10月01日 17時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Nothing ワイヤレスヘッドホン「Headphone（a）」をチェック！
Nothingのワイヤレスヘッドホン「Headphone（a）」がAmazonで割引対象。参考価格27,800円から9％オフの25,269円で販売中。
AI ANCをフルで使った状態でも、1回の充電で75時間以上の再生に対応する。最大135時間という長時間再生に加え、ノイズキャンセリングを使いながらでも長く使えるのが魅力だ。半透明のイヤーカップを採用した、Nothingらしいデザインも特徴となっている。
①最大135時間再生、ANC使用時も75時間以上
最大135時間の連続再生に対応し、AI ANCをフルで使った状態でも1回の充電で75時間以上再生できる。充電時間は2時間。長時間再生とアクティブノイズキャンセリングの両方に対応したオーバーイヤーヘッドホンだ。
②40mmチタン振動板、低音をリアルタイム強化
チタンコーティングを施した40mm振動板を採用し、最大110dBに対応。感度の高い次世代型のマグネットとボイスコイルシステムを備える。ダイナミックベースエンハンスメント機能により、低周波数をリアルタイムで検知してブーストする。
③ローラーとパドル操作、8バンドEQにも対応
機械式ボタンに加えて、ローラーとパドルによる物理操作を採用。Nothing Xアプリでは「Headphone (a)」専用の高度な8バンドEQを利用でき、作成したEQプロファイルをQRコードから取り込むことにも対応している。
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