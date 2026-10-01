Amazonセール情報大紹介！ 第2326回
約1kgで、この画面！ 2.5Kタッチ＋最大120HzのDell「XPS 13」が2万円引きの18万9980円
2026年10月01日 19時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Dell ノートPC「XPS 13 DX13260（MAX53T-GWM3SA）」をチェック！
DellのノートPC「XPS 13 DX13260（MAX53T-GWM3SA）」がAmazonで割引対象。参考価格209,980円から10％オフの189,980円で販売中。
約1kgのボディーに、2.5Kタッチ＋最大120Hzのディスプレーを組み合わせたDell「XPS 13」。最大500ニトの明るさ、DCI-P3 100％に対応し、色を損なわずブルーライトを低減するEyesafeテクノロジーも採用する。薄さは12.7mmで、CNCアルミニウムを使ったボディーに仕上げている。
①500ニトの明るさとDCI-P3 100％
13.4型ディスプレーは最大500ニトの明るさとDCI-P3 100％に対応。Eyesafeテクノロジーにより、色を損なわずブルーライトを低減する。InfinityEdgeを採用するほか、スリムなベゼルでディスプレー領域を広げている。
②16GBメモリーにM365が24カ月付属
Core 5 320と16GBのLPDDR5xメモリー、512GBのM.2 PCIe NVMe SSDを搭載。Microsoft 365 Personalが24カ月付属し、WordやExcel、PowerPoint、Outlookなどのデスクトップアプリを利用できる。
③Type-Cを2基搭載しWi-Fi 7にも対応
USB 3.2 Gen 2 Type-Cを2基備え、DisplayPortとPower Deliveryに対応。無線通信はWi-Fi 7とBluetooth 6.0を利用できる。65W Type-C ACアダプターは、プラグを一体化したコンパクトな設計を採用している。
製品スペック
【CPU】Intel Core 5 320
【メモリ】16GB LPDDR5x
【ストレージ】512GB M.2 PCIe NVMe SSD
【ディスプレー】13.4型 QHD+（2560×1600ドット）、タッチ対応、最大120Hz
【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月）
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