約1kgで、この画面！ 2.5Kタッチ＋最大120HzのDell「XPS 13」が2万円引きの18万9980円

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【Amazonで割引中】Dell ノートPC「XPS 13 DX13260（MAX53T-GWM3SA）」をチェック！

DellのノートPC「XPS 13 DX13260（MAX53T-GWM3SA）」がAmazonで割引対象。参考価格209,980円から10％オフの189,980円で販売中。

約1kgのボディーに、2.5Kタッチ＋最大120Hzのディスプレーを組み合わせたDell「XPS 13」。最大500ニトの明るさ、DCI-P3 100％に対応し、色を損なわずブルーライトを低減するEyesafeテクノロジーも採用する。薄さは12.7mmで、CNCアルミニウムを使ったボディーに仕上げている。

①500ニトの明るさとDCI-P3 100％

13.4型ディスプレーは最大500ニトの明るさとDCI-P3 100％に対応。Eyesafeテクノロジーにより、色を損なわずブルーライトを低減する。InfinityEdgeを採用するほか、スリムなベゼルでディスプレー領域を広げている。

②16GBメモリーにM365が24カ月付属

Core 5 320と16GBのLPDDR5xメモリー、512GBのM.2 PCIe NVMe SSDを搭載。Microsoft 365 Personalが24カ月付属し、WordやExcel、PowerPoint、Outlookなどのデスクトップアプリを利用できる。

③Type-Cを2基搭載しWi-Fi 7にも対応

USB 3.2 Gen 2 Type-Cを2基備え、DisplayPortとPower Deliveryに対応。無線通信はWi-Fi 7とBluetooth 6.0を利用できる。65W Type-C ACアダプターは、プラグを一体化したコンパクトな設計を採用している。

製品スペック

【CPU】Intel Core 5 320

【メモリ】16GB LPDDR5x

【ストレージ】512GB M.2 PCIe NVMe SSD

【ディスプレー】13.4型 QHD+（2560×1600ドット）、タッチ対応、最大120Hz

【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月）