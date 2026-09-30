Amazonセール情報大紹介！ 第2319回
46％オフ！ 充電ケーブルを本体にしまえるサンワサプライの超小型Bluetoothマウスが2191円
2026年09月30日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】サンワサプライ Bluetoothマウス「MA-BBS310BK」をチェック！
サンワサプライのBluetoothマウス「MA-BBS310BK」がAmazonでセール対象。参考価格4,048円から46％オフの2,191円で販売中。
約42gの小さなボディーながら、充電用のType-Cケーブルを本体に収納できる。使わないときはそのまましまっておけるため、ケーブルを別に用意する必要もない。マウスひとつで持ち出しやすいのがポイントだ。
①ケーブル内蔵で3通りの方法から充電
Type-C充電ケーブルをマウス本体に内蔵し、使わないときはそのまま収納できる。充電はパソコンだけでなく、モバイルバッテリーなども利用可能。連続動作時間は約36時間、連続待機時間は約4000時間となっている。
②約42gの超小型、左右対称の薄型形状
本体サイズは約幅44.9×奥行85.6×高さ24.2mm、重量は約42g。指先にフィットする超小型のボディーで、左右対称の形状を採用している。本体には電源スイッチも備え、ボタン数は3ボタン、分解能は1200カウント／インチだ。
③静音スイッチ採用、Bluetooth 5.0対応
静音スイッチとブルーLEDを採用。Bluetooth Ver.5.0に対応し、レシーバーなしでBluetooth搭載パソコンと接続できる。通信範囲は木製机で半径約10m、スチール机では半径約2mとなっている。
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