Amazonセール情報大紹介！ 第2328回
スマホを箱に入れて封印！ 日をまたいだ時間帯でもロックできるソニック「デジトックス ザ・ルーティン」が4006円
2026年10月02日 07時15分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】ソニック タイムロックケース「デジトックス ザ・ルーティン」をチェック！
ソニックのタイムロックケース「デジトックス ザ・ルーティン」がAmazonで割引対象。参考価格4,950円から19％オフの4,006円で販売中。
しばらくスマホを触らないでおこうと思っても、つい手が伸びてしまう。そんな経験、ありませんか？ そんなとき、スマホをケースに入れて触れなくしてしまうのが「デジトックス ザ・ルーティン」だ。毎日決まった時間帯にロックできるほか、「今から2時間」のように一時的なロックも可能。日々のデジタルデトックスを習慣にしたい人には、気になるアイテムだ。
①時間帯とタイマー、2つの方法でロック
毎日決まった時間帯にロックする「ルーティンロック」と、指定した時間だけロックする「タイマーロック」の2モードを搭載。ルーティンロックは開始時刻を光と音で知らせる。タイマーロックは最大99時間59分まで設定できる。
②緊急解除は1分アラーム、RESETも表示
緊急時は、電池を一度抜いて入れ直すか、細い棒などで緊急解除ボタンを押してロックを解除できる。解除すると消音できないアラーム音が1分間鳴り、その後も「RESET」マークが24時間にわたって画面に表示される。
③目標シールとスマホ契約書も付属
自分との約束事を書いて明示できる「目標シール」が付属するほか、親子間でスマホに関する約束事を書き込める「スマホ契約書」も用意。単4乾電池3本で動作し、本体サイズは約190×70×170mm、収納サイズの目安は約180×25×95mmだ。
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