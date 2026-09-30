ASUSの14型Chromebookが3万9800円！ フルHDでバッテリー駆動は約11時間、重さも約1.38kg

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【Amazonで割引中】ASUS 14型Chromebook「CX1405CTA-S60604」をチェック！

ASUSの14型Chromebook「CX1405CTA-S60604」がAmazonで割引対象。参考価格44,800円から11％オフの39,800円で販売中。

14型の画面を備えつつ、本体重量は約1.38kg、バッテリー駆動は約11時間。ASUS「Chromebook CX1405CTA-S60604」は、フルHDのノングレア液晶を採用したChromebookだ。

①14型フルHD、180度開くディスプレー

14型ワイドのTFTカラー液晶を採用し、解像度は1920×1080ドット、リフレッシュレートは60Hz。映り込みを抑えるノングレア仕様で、画面占有率は86％となっている。ディスプレーは180度まで開くヒンジを採用する。

②和紙を思わせる表面、再生素材も採用

本体表面には、和紙から着想を得たテクスチャーを採用。素材には30％の再生プラスチックを使用している。さらに、米国軍用規格MIL-STD-810Hに準拠した8つの試験方法、24の試験手順によるテストも実施している。

③USB-Cを2基搭載、HDMIも備える

USB 3.2 Gen1 Type-Cを2基、Type-Aを1基搭載。Type-Cはデータ転送、映像出力、本体への給電に対応する。HDMIも1基備え、無線通信はWi-Fi 6とBluetooth 5.3に対応。各ポートは本体左側にまとめられている。

製品スペック

【CPU】Intel Processor N50

【メモリ】4GB LPDDR5-4800

【ストレージ】64GB eMMC

【ディスプレー】14型ワイド、1920×1080ドット、60Hz、ノングレア