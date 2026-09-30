GPD、7型に2.5G LANまで詰め込んだ！ 画面も180度回る「MicroPC 2」が12万700円

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【Amazonで割引中】GPD MicroPC 2をチェック！

GPDの「MicroPC 2」がAmazonで割引対象。参考価格128,000円から6％オフの120,700円で販売中。

物理キーボードに高精度タッチパッド、3ボタンマウスまで本体に備える「GPD MicroPC 2」。重量は490gで、10点タッチにも対応する。小さな本体だけでひと通り操作でき、必要に応じてタッチでも使える自由度の高さが魅力だ。

①物理キーに3ボタンマウスも搭載

バックライト付きQWERTY物理キーボードは、メンブレン方式を採用し、両手持ちに最適化したレイアウトを採用。高精度タッチパッドと3ボタンマウスも備えるほか、電源ボタンには指紋センサーを組み込んでいる。

②USB-Aを2基、有線LANポートも搭載

USB 3.2 Gen2 Type-Aを2基搭載し、最大10Gbpsに対応。2.5G LAN（有線LANポート）を1基備えるほか、HDMI 2.1（TMDS）やmicroSDXC UHS-Iスロット、マイク／ヘッドフォン端子も搭載する。Wi-Fi 6とBluetooth 5.2にも対応する。

③500ニトのフルHD液晶に強化ガラス

7型ディスプレーは1920×1080ドット、60Hzで、最大輝度は500ニト。反射防止・防汚コーティングを施し、第6世代Corning Gorilla Glassを採用する。10点タッチにも対応し、タブレットモードへ切り替えられる。

製品スペック

【CPU】Intel N250

【メモリ】16GB LPDDR5-4800MT/s

【ストレージ】512GB PCI-E 3.0 x4

【ディスプレー】7型（1920×1080ドット、60Hz）