街全体が舞台になる？ 「フリンジ」とは何なのか

大阪観光局で9月30日に行われた定例記者会見で、10月8日（木）から11月8日（日）までの約1ヵ月間（全32日間）、大阪市内および大阪府内各地の50会場以上で開催される都市型文化芸術フェスティバル「大阪文化万博 Osaka Fringe 2026」（大阪フリンジ）の詳細が発表された。筆者もアワードの編集長として参加することになり、記者会見に駆けつけた。

そもそも「フリンジ（Fringe）」とは、直訳すると「周縁」や「端」といった意味を持つ言葉。文化芸術の世界では、既存の大規模な芸術祭や劇場の枠組みにとらわれず、さまざまな表現者が自由に参加できるフェスティバルを指す言葉として使われている。

その代表例が、スコットランドで毎年開催される「Edinburgh Festival Fringe」だ。1947年、エディンバラ国際フェスティバルに招待されなかった劇団が、公式会場の外で自主的に公演を行ったことをきっかけに始まったとされる。そこから、演劇や音楽、ダンス、コメディー、大道芸など、ジャンルや知名度を問わず参加できる文化が世界各地へ広がっていった。

つまりフリンジの面白さは、有名なアーティストだけが出演する完成されたイベントではなく、街のあちこちで多様な表現と偶然出会えることにある。劇場だけでなく、商業施設や広場、歴史的建造物なども舞台となり、観客自身が街を歩きながらお気に入りの作品や才能を見つけていく。

Osaka Fringe 2026も、そうしたフリンジ文化を大阪の街全体で楽しもうという取り組みだ。

世界のフリンジ文化を大阪へ

Osaka Fringeの紹介にあたり、大阪観光局の溝畑宏理事長は、フリンジの成功例としてスコットランドのエディンバラとオーストラリアのアデレードを挙げた。第二次世界大戦後の1947年、文化によってヨーロッパを再びつなごうと始まったEdinburgh International Festival。その公式プログラムに招かれなかった8つの劇団が自ら街で公演を行ったことから、Fringeの歴史が始まったという背景も紹介した。

さらに、自身が子どもの頃にヨーロッパで4年間暮らした原体験にも言及。週末に家族と広場へ出かけ、大道芸やロボットダンスを遅くまで楽しんだ思い出を振り返った。道具を持ち、投げ銭で旅費を稼ぎながら世界中のフリンジを巡る芸人たちの姿に触れ、大阪をその世界的なネットワークに加え、「アジアのフリンジといえば大阪」を目指すというビジョンを語った。

自身もプライベートで参加し、「60代で芸能デビューします」と笑顔で話すなど、参加のハードルの低さを自ら体現する姿勢も印象的だった。

記者会見に姿を見せた大阪文化フリンジ機構の中立公平総監督は、フェスティバルにかける想いを次のように語る。

「Osaka Fringeをやる理由を突き詰めていくと、未来を生きる子どもたちに行き着きます。子どもたちには、できるだけ広い世界を見てほしい。知らない文化や表現、人との出会いを通して、『人間はこんなことまでできるんだ』『自分にもまだ可能性がある』と感じてほしいのです。その感覚が、何かに挑戦してみようと思う力になると思っています。

Osaka Fringeでは、アーティスト、会場、観客、地域、企業、海外のフェスティバルなど、さまざまな人や場所をつなぐ仕組みを大阪につくろうとしています。文化をきっかけに人が街を歩き、地域を知り、国内外から人が訪れる。その流れは文化観光として大阪にも還元されていきます。大阪という街に、世界とつながる入口をたくさんつくる。その中で子どもたちが、自分の未来をもっと自由に思い描けるようになること。それが、Osaka Fringeで実現したいことです」

大阪から世界へ、作品と才能を送り出す

また、今年8月初旬にスコットランド・エディンバラを訪れ、その強烈な熱気に圧倒されて自らプロデューサー・バイヤー枠（Fringe Marketplace Delegate）に申請し、パスを獲得した合同会社齋庭 YuNiwa Experience代表で国際担当の丹典子さんは、次のように決意を語っている。

「8月のエディンバラで街全体がエンターテインメントと融合する圧倒的な熱気に触れ、公式のプロデューサー・バイヤー枠の特別パスを得て、自ら渦の中に飛び込む当事者としてディスカッションに加わりました。そこで痛感したのは、日本から世界へ発信するための『文脈の翻訳力』と『マーケティング戦略』の重要性です。どんなに良い作品でも翻訳されなければ心には届かないが、壁があるからこそ面白い。

多様な文化に寛容で誰もが一緒に楽しめる大阪こそ、世界中のアーティストが目指す『アジアのゲートウェイ』になれると確信しました。私たちが進めたいアワードは、順位をつけるものではありません。選考委員それぞれの独自の視点で『心に強く響いた作品』にスポットライトを当て、大阪から日本全国、そして世界へと送り出すきっかけを作る場です。日本のエンターテインメントを世界へ届け、世界から人を呼び込む架け橋となれるよう挑戦を続けてまいります」

なお、丹さんが現地で体感したエディンバラの熱気を支えるエコシステムとして、2026年の同祭では、芸術業界・メディア関係者として認定を受けた人が65か国から1,891人にのぼったことも特筆しておきたい。

この「Osaka Fringe 2026」の盛り上がりをさらに加速させるべく、この日の記者会見でも注目を集めた大阪フリンジのポイントをベスト5形式で紹介する。

大阪フリンジが新しい日常を発見する体験になる3つのポイント

【1】劇場にとどまらず、街そのものが舞台になる

特定の巨大ホールにこもるのではなく、商業施設や歴史的建造物、カフェなど、大阪の日常的な空間がそのままパフォーマンスの舞台へと変貌する。

【2】世界とつながる「アジアのゲートウェイ」を体感する

エディンバラやアデレードに代表される国際的なフリンジの精神を受け継ぎ、世界中のアーティストやプロデューサーが大阪に集う新しい文化の流通網が生まれる。

【3】アワードを通じて作品・表現の価値を世に送り出す

選考・決定における独立性を持ち、服部滋樹さん、丹典子さん、そして玉置の3名が編集部となり、心に強く響いた作品を独自に発見・顕彰して、次の展開へと接続していく。