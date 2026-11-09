栃木県那須塩原市にある塩原温泉郷は、山あいの景色とともに湯めぐりを楽しめる温泉地。この温泉地では、お宿ごと、施設ごとに異なるお湯やお風呂との出合いが待っています。那須塩原では、浸かるお湯をあれこれ選ぶ時間も、温泉旅の楽しみのひとつなのです。この記事では、あなたの旅の予定に加えたくなる、塩原温泉郷の個性あふれる温泉を４つ紹介します。

標高1000mの高原で乳白色の硫黄泉を満喫「奥塩原高原ホテル」

塩原温泉郷の奥座敷、新湯温泉にある「奥塩原高原ホテル」は、標高約1000mの自然に囲まれた温泉宿です。自慢は、ほのかに硫黄の香りが漂う乳白色のにごり湯。pH2.6の酸性硫黄泉を、加水・加温なしの源泉100％かけ流しで楽しめます。男女別の露天風呂に加え、3つの貸切露天風呂とバリアフリー対応の貸切風呂も完備。秋には紅葉、冬には雪景色を眺めながら、温泉情緒たっぷりの湯浴みを満喫できます。日帰り入浴も可能なので、塩原温泉郷の湯めぐりにもおすすめです。

奥塩原高原ホテル住所：栃木県那須塩原市湯本塩原113-4

日帰り入浴時間：12:00～15:00（最終受付14:00）

定休日：不定休

泉質：単純酸性硫黄温泉（pH2.6）

料金：日帰り入浴 大人1000円、小人500円／貸切風呂 1時間4000円（2名利用）

電話：0287-32-2464

公式サイト：https://okh.jp/

全長60mの足湯を歩いて楽しむ！ 日本最大級の足湯施設「湯っ歩の里」

塩原温泉街の中心部にある「湯っ歩の里」は、全長60mを誇る日本最大級の足湯施設です。鏡池を囲むように設けられた足湯回廊には、足裏を刺激する石が敷き詰められ、「がくがく」「ぐりぐり」「ちくちく」など、刺激の異なる6つのゾーンを歩いて楽しめます。お湯は敷地内から湧く天然温泉を加温・加水せずにかけ流し。園内には温泉を飲める「飲泉堂」や、塩原ゆかりの文人たちの文学碑もあり、四季折々の自然を眺めながら温泉街ならではの散策を満喫できます。

塩原温泉 湯っ歩の里

住所：栃木県那須塩原市塩原602-1

営業時間：4～11月 9:00～18:00／12～3月 9:00～17:00（最終受付は閉館30分前）

休館日：木曜（祝日の場合は翌日）

泉質：ナトリウム・カルシウム－塩化物・炭酸水素塩泉

料金：大人300円、65歳以上・小中学生200円、未就学児無料

電話：0287-32-3101

公式サイト：https://yupponosato.com/

pH9.2のつるつる美肌の湯！ 源泉かけ流しの「塩原あかつきの湯」

塩原温泉郷の玄関口、関谷地区にある「塩原あかつきの湯」は、地下約1500mから湧き出す豊富な天然温泉が自慢の日帰り入浴施設です。pH9.2という強いアルカリ性の湯は、肌がつるつるになるような滑らかな浴感から「美肌の湯」として人気。源泉かけ流しの露天風呂や寝湯、サウナのほか、水着で楽しむ温泉バーデプールも備えています。レストランや広々とした休憩室もあり、湯上がりまでゆったり過ごせるのも魅力です。塩原観光の帰りに立ち寄って、良質な温泉を存分に楽しめます。

塩原あかつきの湯

住所：栃木県那須塩原市関谷1689-1

営業時間：10:00～22:00（最終入館21:00）

定休日：第3水曜（祝日の場合は翌日）

泉質：アルカリ性単純温泉（pH9.2）

料金：大人 平日800円、土・日曜、祝日1000円／小人 平日400円、土・日曜、祝日500円 ※17:00以降は夜間料金あり

電話：0287-35-2711

公式サイト：http://acatsuki.co.jp/shiobara/

気ままに保湿成分たっぷりの美肌の湯「ほったらかしの宿 ゆうふり那須塩原」

「ほったらかしの宿 ゆうふり那須塩原」は、過剰なサービスを省き、自由気ままに温泉を楽しめる宿。自慢は、天然の保湿成分「メタけい酸」を豊富に含む源泉かけ流しの「観音の湯」。その含有量は299.5mg/kgと、一般に美肌効果が期待される目安の約3倍！ 肌触りがまろやかで湯冷めしにくい温泉を、開放感たっぷりの露天風呂や大浴場で満喫できます。日帰り入浴も可能で、フェイスタオル付き700円という手頃な料金も魅力です。

ほったらかしの宿 ゆうふり那須塩原

住所：栃木県那須塩原市塩原2441

日帰り入浴時間：15:00～19:00

定休日：なし ※施設の都合により変更の場合あり

泉質：塩化物炭酸水素塩泉（pH6.6）

料金：日帰り入浴 大人700円、子ども（3歳以上中学生未満）400円、3歳未満無料 ※フェイスタオル付き、入湯税込み

電話：0287-32-5963

公式サイト：https://yufuri-nasushiobara.com/

硫黄の香りが漂う乳白色のにごり湯、足裏を刺激しながら歩く足湯──。お湯ごとに違った表情を見せてくれるのが、塩原温泉郷の楽しさです。日帰りで気軽に立ち寄るもよし、宿に泊まってのんびり過ごすもよし。次の休日はぜひ那須塩原へ。色づく晩秋の山あいの景色を眺めながら、気になる温泉をめぐってください！

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※イラスト GPT Images2