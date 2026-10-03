Mr.ウォーカー玉置泰紀が厳選！ おすすめスポット／アイテムベスト5 第32回
【決定版・大和統治の軌跡ベスト5】豊臣秀長が大和に残した国づくり施策！ 「秀長の国」「和を以て、大和をなす」の感動を聖地で追体験する
2026年10月03日 17時00分更新
豊臣秀長は「行政の天才」だった
秋の足音が聞こえる中、クライマックスに向かっているNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。9月27日放送の第37回「秀長の国」では、兄・豊臣秀吉（池松壮亮）を陰で支え続けた“最強の弟”であり主人公の豊臣秀長（仲野太賀）が、大和・紀伊・和泉を束ねる大和大納言へと昇る足がかりとなる大和入りを果たし、新たな国づくりに挑む姿が描かれて大きな感動を呼んだ。
そして、10月4日放送の第38回「和を以て、大和をなす」では、ひっ迫する大和国の財政を根本から建て直すため、秀長が城下町・郡山の商いを活性化しようと奔走する姿が描かれる。既得権益を守りたい奈良の豪商たちが郡山への移転を拒む中、秀長は新たに店を開いた筆屋の才蔵の商いを成功に導き、それを起爆剤に統制と優遇の両面で商人を呼び込もうと知恵を絞る。
一方の大坂では、秀吉（池松壮亮）が帝の許しを得て新たな氏を名乗るという、天下人としての新たな局面も描かれる。武力による一方的な威圧ではなく、時に対立を厳しく統制しつつ「和」によって大和の秩序と経済を構築していく歴史的瞬間が楽しみだ。
天下人・豊臣秀吉の最大の理解者であり、政権の扇の要であった豊臣秀長。彼の凄さは、単なる優れた武将に留まらず、民衆の生活を守り、都市のインフラや経済を根底から構築した「行政の天才」であったという点だ（のちに大和大納言と呼ばれる秀長が残したその施策の数々は、今なお大和の土地に深く刻まれている）。
散策のお供には、秀長や豊臣政権の行政・組織づくりを深く味わうための歴史書や、大和の地形・歴史を紐解くガイドブックをおすすめしたい。本に隠された物語を知ることで、ただの聖地巡礼が、時空を超える知的なエンターテインメントへと昇華するのだ。
もちろん、ただの歴史解説では終わらない。政治、経済、インフラ、そして現代のSNS映えが交差する「メタ観光」の視点で、秀長の行政的施策が生んだ大和のスポットベスト5をお届けする。
豊臣秀長の大和施策を巡る旅が「時空を超える体験」になる3つのポイント
①圧倒的な「行政スケール感」と都市計画の妙に浸る
寺社勢力が割拠し統治がもっとも難しいとされた大和において、秀長が実行した大胆な町割りやインフラ整備。その巧みな都市計画の痕跡は、現地を歩くことで今も鮮やかに体感できる。
②統制と「和」が共存する統治のレイヤーを感じる
単なる優しさだけでなく、時には厳しい統制を交えながら商人や宗教勢力とのバランスを図った秀長の政治姿勢。その合理性が共存する歴史のレイヤーが、土地のあちこちに息づいている。
③「大和大納言」の足跡をハックするSNS時代の撮影・体験術
秀長が築いた城下町や、現在まで受け継がれる礎となった場所を巡ることは、歴史ファンにとって最高のエンターテインメント。時間帯ごとの光やアングルにこだわり、ライバルに差をつける最高の一枚を狙い撃つメタ観光的撮影を楽しもう。
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