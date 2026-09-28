【肉の日】月見カルビがおかわり自由！ 100分食べ放題、ステーキのどん5店舗で

「ステーキのどん」は対象5店舗で、9月29日の「肉の日」限定で、「どん食べ放題」で「月見すき焼き風カルビ」（100g）を提供します。
どん5店舗で「月見すき焼き風カルビ」食べ放題
ステーキのどんは一部店舗で「どん食べ放題」を提供中。ステーキやハンバーグ、チキンステーキなどのメイン料理をはじめ、サイドメニュー、ライス・パン、デザートなどがお替り自由。9月29日はそこに「月見すき焼き風カルビ」が加わります。
「月見すき焼き風カルビ」には、柔らかく食べやすい「焼きしゃぶカルビ」を使用。赤身と脂身のバランスがよく、カルビならではのジューシーな味わいが特徴といい、オリジナルの割り下風ソースをあわせています。さらに、月見の名前の通り、玉子も一緒に提供されます。
当日は「どん食べ放題」を注文すると、「月見すき焼き風カルビ」（100g）が一皿目として提供され、おかわり自由で楽しめます。
実施店舗は埼玉の浦和三室店、的場店、千葉の富里インター店、古市場店、栃木の小山犬塚店の5店舗です。
■どん食べ放題 9月「肉の日」企画
実施日：9月29日
価格：大人4378円／65歳以上3828円／小学生1320円／小学生未満無料
時間：100分制（ラストオーダーは初回提供から70分後）
※ドリンクバー・スープバー付き
■対象店舗
・浦和三室店、的場店（埼玉県）：17時～21時
・小山犬塚店（栃木県）、富里インター店、古市場店（千葉県）：11時～21時
どん食べ放題 全店共通メニュー
●メイン料理
激アツステーキ、牛ジューシーステーキ、ミスジ切落とし、豚ハラミのカットステーキ、ハンバーグ、チーズインハンバーグ、カットチキンステーキ、カットタンドリーチキン
※チキンは、カットした状態で提供しますが、形状が異なる場合もあります
※店舗在庫状況により、メニュー非記載の限定商品を販売しております。
●ソース
ポン酢ソース、テリヤキソース、秘伝バター醤油ソース、トマトガーリックソース、デミグラスソース、どん辛ソース、ニンニク塩だれ、ニンニク味噌ダレ
●トッピング
大根おろし・ベーコン・ガーリックチップ・カリカリチップ など
●サイドメニュー
自家製ビーフシチュー、ごろごろポテト、ミニフレッシュサラダ など
●お子様限定メニュー （小学生6年生までのお客様限定）
お子様ハンバーグ、お子様カレー、お子様パンケーキ、お子様王道チュロス
●その他
ライス・パン、ガーリックライス、スープバー、ドリンクバー
●デザート
プチアイス など
100分制、4378円で好きなだけ食べられる！
「どん食べ放題限定・肉の日企画」では、限定メニューが一皿のみの提供になることもありますが、今回は「月見すき焼き風カルビ」もおかわり自由。いつも以上にお得感があります。
9月29日の肉の日。十五夜は少し過ぎましたが、対象店舗が近くにある人は、秋の月を眺めながら（？）、「月見すき焼き風カルビ」を思う存分楽しんでみては！
※記事中の価格は税込み
・開始日：2026年9月29日
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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