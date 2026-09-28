【本日】肉どっさり100g！ 大阪王将の“すき焼き天津飯”が茶色すぎる

中華チェーン「大阪王将」は本日9月28日より、「ひとくち惚れ！君（黄身）とギュー（牛）！SUKIYAKIふわとろ天津飯」を期間限定で販売します。10月25日までの期間限定メニューです。
これ天津飯!? 肉どっさりのパワフルな一杯
10月18日は「天津飯の日」。大阪王将ではこの日にあわせて、毎年特別メニューを展開しています。今年は例年より長く、約1ヵ月にわたって開催。
甘辛いすき焼き風の牛カルビを合わせた、特別な天津飯を販売します。
▲SUKIYAKIふわとろ天津飯【肉100g／通常】 1180円
看板メニュー「ふわとろ天津飯」の上に、甘辛いすき焼き風の牛カルビ餡をどっさりとのせ、さらに中央に卵黄を落としたボリューム感を特徴としたメニュー。
小高く盛った牛カルビに卵黄を絡めることで、すき焼きの濃厚なコクとまろやかさが楽しめるとのこと。さらに、ふわとろの玉子と甘辛いタレが合わさり、添えられたキムチ酢の酸味と辛味が味を引き締めるといいます。
肉は70gの「ライト」と、牛カルビを100g盛った「通常」の2種類。餃子を付けたセットもラインアップします。
▲SUKIYAKIふわとろ天津飯【肉70g／ライト】 980円
▲SUKIYAKIふわとろ天津飯 餃子セット【肉100g／通常】 1490円
▲SUKIYAKIふわとろ天津飯 餃子セット【肉70g／ライト】 1290円
■各店先着200名は「天津炒飯にアップグレード券」がもらえる
さらに、フェア期間中に「SUKIYAKIふわとろ天津飯」を注文した人には、各店先着200人限定で「ふわとろ天津炒飯にアップグレード券」をプレゼントします。
次回来店時、通常の「ふわとろ天津飯」を注文する際に100円追加すると、「ふわとろ天津炒飯」へアップグレードできます。券の利用期間は9月28日～11月30日で、デリバリーは対象外です。
今年は約1ヵ月販売！ これは食べたい
大阪王将は10月18日を「天津飯の日」として記念日登録申請し、日本記念日協会から正式に認定を受けています。確かに大阪王将といえば天津飯が定番ですが、記念日を設けるほど力を入れているんですね。
今回の「SUKIYAKIふわとろ天津飯」（正式名称は「ひとくち惚れ！君（黄身）とギュー（牛）！SUKIYAKIふわとろ天津飯」。長い！）は、肉がたっぷり盛り付けられた茶色い見た目で、ぱっと見では天津飯とわからないほど。
ふわとろ玉子に牛カルビ、さらに卵黄までのせた、肉も玉子も楽しめる大阪王将らしいパワフルな一杯です。約1ヵ月販売されるので、気になる人は期間中に味わってみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年9月28日
・終了日：2026年10月25日
※価格は税込み表記です。
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