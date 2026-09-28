ローソン100やば！ 「爆盛丼」フタをなくしてコストカット→具材に全振り

ローソンストア100は9月30日より、「爆盛かき揚げ丼」と「爆盛揚げ揚げ丼」を発売します。
具材を減らすのではなく、ふたをなくした!?
かき揚げ3枚＆揚げ物4種の「爆盛丼」が登場
食欲の秋にむけてボリューム感を重視した商品が登場。かき揚げを3枚重ねる「爆盛かき揚げ丼」と、4種類の揚げ物を一度に盛り付けた「爆盛揚げ揚げ丼」です。
「爆盛丼」の基準重量は、同店で販売する「かつ丼」と比べて約60％増し。一般的なふた付き容器では具材が収まらないことから、商品全体を包むラップ包装を採用し、包装資材にかかるコストを抑えて具材の充実に生かしています。
▲爆盛かき揚げ丼 646円
ご飯の上に、大きなかき揚げを3枚重ねて盛り付け。ご飯が見えなくなるほどかき揚げを盛り、容器の上にそびえるような見た目に仕上げたといいます。
▲爆盛揚げ揚げ丼 646円
ご飯の上に、コロッケ、メンチカツ、白身魚フライ、磯辺天の4種類の揚げ物を盛り付け。4種類の具材でご飯が隠れてしまうほどだそうです。
ご飯が見えないほどの盛りっぷり！
見た目がとにかく茶色い！ ふたに収まりきらないほどのボリュームがありながら、646円というお手頃価格なのもうれしいところ。
そして、具材を減らすのではなく、ふたをなくして包装コストを抑え、そのぶん具材を充実させたという発想もローソンストア100らしくてグッときます。
がっつり食べたい日に、実物をチェックしてみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年9月30日
※価格は税込み表記です。
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