Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第257回
悪路でも滑りにくい！ アシックスのGORE-TEX搭載シューズ「GEL-SONOMA 8 GTX」
2026年09月28日 20時00分更新
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雨の日に活躍する一足
「ランニングシューズ GEL-SONOMA 8 GTX」
アシックスの「ランニングシューズ GEL-SONOMA 8 GTX」は、雨に強い防水仕様シューズです。Amazon.co.jpでは、1万2889円（19％オフ）などで販売されています（9月28日現在）。
このシューズは優れた防水透湿性を誇るGORE-TEXファブリクスを採用したメンズ向けトレイルランニングシューズです。ミッドソールにはAMPLIFOAM PLUSとGELテクノロジーを搭載し、足元への衝撃を和らげます。
トレイル専用のアウターソールがオフロードでも高いグリップ力を発揮し、雨の日のランニングやトレッキング、日常の外出まで幅広く活躍します。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
「ランニングシューズ GEL-SONOMA 8 GTX」の特徴
GORE-TEX採用で優れた防水透湿性を実現
水の侵入を防ぎつつシューズ内のムレを軽減するため、雨天時のアクティビティや悪天候でも快適に過ごせます。
AMPLIFOAM PLUSとGELで衝撃を吸収
クッション性に優れた素材とGELテクノロジーの組み合わせで、長時間の歩行やランニングでも足の負担を和らげます。
オフロードや悪路で頼れるトレイル専用ソール
グリップ力に優れたアウターソールを搭載し、未舗装路や滑りやすい路面でもしっかりとしたトラクションを提供します。
まとめ：雨の日にこそ履きたい
おすすめしたいのは、「雨の日でも滑らないシューズ」を探している人です。防水性に優れたゴアテックス素材により、多少の雨粒や水たまりでは浸水しません。
とくにグリップ力やクッション性が優れており、雨の日にこそ真価を発揮する一足と言っていいでしょう。ぜひこの機会に購入を検討してみては。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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