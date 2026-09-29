Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第258回
ニューバランスの名作にゴアテックス初搭載！ 快適な履き心地のニューバランス「CM996X」
2026年09月29日 07時00分更新
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ゴアテックス初搭載
「CM996X」
ニューバランスの「CM996X」は、雨に強い防水仕様シューズです。Amazon.co.jpでは、2万2000円などで販売されています（9月28日現在）。
このシューズは、ニューバランスのロングセラーモデル「996」のシルエットに、防水透湿性に優れたGORE-TEXを初搭載したスニーカーです。優れた防水性により雨の日でも靴内を快適に保ちます。
1988年登場のオリジナルデザインを精密に再現しつつ、クッション性に優れたC-CAP搭載ミッドソールとPUインソールを採用することで、日常使いにぴったりな快適な履き心地を提供します。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
「CM996X」の特徴
GORE-TEX搭載で雨の日も足元を快適に保つ
優れた防水性と透湿性を備え、雨の侵入を防ぎつつ靴内のムレを軽減するため、悪天候でも快適に歩けます。
名作「996」の美しいシルエットを忠実に再現
1988年登場のオリジナルデザインを踏襲し、様々なスタイルに合わせやすい洗練された外観に仕上げています。
C-CAPミッドソールによる優れたクッション性
クッション性に優れたC-CAP搭載ミッドソールとPUインソールが、足をしっかり支えて快適な履き心地を実現します。
まとめ：ニューバランスにゴアテックス！
おすすめしたいのは、「ニューバランスの靴が好きな人」です。「996」モデル初のゴアテックス素材を採用したシューズで、雨の日でも靴内を快適に保ちます。
軽くて履きやすいと評判で、防水もしっかり実用レベル。履き心地は従来のモデルと異なるので、晴れの日用と雨の日用で使い分けるといいでしょう。ぜひこの機会に購入を検討してみては。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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