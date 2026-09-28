仕事も普段使いもサクサク！ Core 7＆16型大画面の「Dell 16」が19％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Dell 16 DC16250は、Amazon.co.jp限定モデルのノートPC。タイムセールでプラチナシルバーが16万8980円（19％オフ）で販売されています（9月28日現在）。

スペックはIntel Core 7 プロセッサー 150U／メモリ16GB／ストレージ1TB。アスペクト比16:10のFHD+大画面はブルーライト低減機能を備え、長時間の作業も快適に行えます。

テンキー付きキーボードや物理シャッター付きHDカメラを搭載しているほか、Microsoft 365 Personal（24ヶ月版）も付属し、ビジネスからプライベートまで幅広く活躍します。

インテル Core 7と16GBメモリーで快適な動作

10コアCPUと16GBメモリー、1TB SSDを搭載し、高負荷な作業やマルチタスクもスムーズにこなせます。

視界が広がる16インチFHD+の大画面ディスプレー

画面比率16:10の見やすい大画面を採用し、ブルーライトを低減する機能で長時間の作業でも目の負担を軽減します。

60分で80%充電できる急速充電と高セキュリティー

急速充電技術ExpressChargeに対応するほか、プライバシーシャッター付きカメラや堅牢なセキュリティ機能を備えます。

まとめ：快適操作の万能ノート

おすすめしたいのは、「日常的に使うノートPC」を求める人です。 縦に広い大きめの16型画面、Core i7、16GBメモリ、1TB構成に加えて、テンキーや急速充電も備えており、大学生や社会人など、とりあえず一通りのことができるPCが欲しいという人にはちょうどいい製品となっています。

Amazon.co.jpでは現在、タイムセールで19％オフとお買い得。ぜひこの機会に購入を検討してみては。