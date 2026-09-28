Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第256回
仕事も普段使いもサクサク！ Core 7＆16型大画面の「Dell 16」が19％オフ
2026年09月28日 18時00分更新
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16型スリムノートPC
「Dell 16 DC16250」
Dell 16 DC16250は、Amazon.co.jp限定モデルのノートPC。タイムセールでプラチナシルバーが16万8980円（19％オフ）で販売されています（9月28日現在）。
スペックはIntel Core 7 プロセッサー 150U／メモリ16GB／ストレージ1TB。アスペクト比16:10のFHD+大画面はブルーライト低減機能を備え、長時間の作業も快適に行えます。
テンキー付きキーボードや物理シャッター付きHDカメラを搭載しているほか、Microsoft 365 Personal（24ヶ月版）も付属し、ビジネスからプライベートまで幅広く活躍します。
「Dell 16 DC16250」の特徴
インテル Core 7と16GBメモリーで快適な動作
10コアCPUと16GBメモリー、1TB SSDを搭載し、高負荷な作業やマルチタスクもスムーズにこなせます。
視界が広がる16インチFHD+の大画面ディスプレー
画面比率16:10の見やすい大画面を採用し、ブルーライトを低減する機能で長時間の作業でも目の負担を軽減します。
60分で80%充電できる急速充電と高セキュリティー
急速充電技術ExpressChargeに対応するほか、プライバシーシャッター付きカメラや堅牢なセキュリティ機能を備えます。
まとめ：快適操作の万能ノート
おすすめしたいのは、「日常的に使うノートPC」を求める人です。 縦に広い大きめの16型画面、Core i7、16GBメモリ、1TB構成に加えて、テンキーや急速充電も備えており、大学生や社会人など、とりあえず一通りのことができるPCが欲しいという人にはちょうどいい製品となっています。
Amazon.co.jpでは現在、タイムセールで19％オフとお買い得。ぜひこの機会に購入を検討してみては。
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