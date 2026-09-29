Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第260回
Ryzen 9＆RTX 5060搭載！ 165Hz液晶でゲームも快適な16型「TUF Gaming A16」が10%オフ
2026年09月29日 17時00分更新
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重いゲームも滑らかに動く！
「ASUS TUF Gaming A16」
ASUS TUF Gaming A16は、堅牢さがウリのノートパソコン。Amazonでは、34万9800円（10％オフ）で販売されています（9月29日現在）。
「TUF Gaming」シリーズは、衝撃や振動、高温低温などの過酷な状況下でも使えるよう設計された頑丈なゲーミングノートPC。通勤通学の持ち運びでも安心できます。
CPUにAMD Ryzen 9 8940HX、GPUにGeForce RTX 5060を搭載し、32GBメモリと1TB SSDで重いゲームも滑らかに楽しめます。リフレッシュレート165Hzの液晶画面や107キーRGBキーボードを備え、MIL規格準拠の優れた堅牢性と強力な冷却システムでゲームプレイをしっかり支えます。
「ASUS TUF Gaming A16」の特徴
Ryzen 9とRTX 5060搭載で高負荷タスクも快適
16コア32スレッドの高性能CPUと最新GPUにより、最新ゲームのプレイから動画配信までストレスなく楽しめます。
165Hz駆動の16型画面で滑らかな映像体験
動きの早いゲームでもブレのない映像を実現し、sRGB100％カバーの鮮明な色合いでゲームの世界に没入できます。
MIL規格準拠の堅牢なボディと強力な冷却機能
米軍用規格の厳しいテストをクリアした高い耐久性を持ち、強力な冷却システムでマシンの性能を最大限引き出します。
まとめ：圧倒的なパフォーマンス！
おすすめしたいのは、「ノートPCで重いゲームを遊びたい人」です。Ryzen 9／RTX 5060という強力なタッグに加え、メモリ32GB／ストレージ1TBとスキのない構成。AAA級のゲームから動画配信まで快適にこなせます。
なおかつ、持ち運びに優れた堅牢さや冷却モードまであるため、日常使いにもちょうどいいモデル。いまなら10％オフでお買い得となっているので、ぜひ購入を考えてみては。
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