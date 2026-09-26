Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第762回
20万円未満でゲーミングPCが欲しい人！ まだまだ現役のRTX 4050搭載16型ノートが狙い目だ
2026年09月26日 20時00分更新
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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16 FA607NUQ」が販売中だ。参考価格は23万9800円だが、タイムセールにより21％オフの18万9800円で購入できる（9月25日時点）。
RTX 4050だけど最新ゲームは問題なく遊べる
本機は、AMD「Ryzen 7 170」とNVIDIA「GeForce RTX 4050」を搭載した16型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
ひと世代前のRTX 4050を搭載しているが、最高設定にこだわらない限りは最新ゲームも遊べるだろう。ゲームだけでなく、軽めの動画編集もこなせると思われる。20万円未満の予算で購入を検討している人、サブ用のゲーミングノートPCが欲しい人にオススメできそうだ。
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