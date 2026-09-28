Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第763回
ゲームも動画編集もこれ1台！ RX 9060 XT搭載「G TUNE」のゲーミングPCが8％オフ
2026年09月28日 16時00分更新
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マウスコンピューターのデスクトップPCをチェック
Amazon.co.jpにて、マウスコンピューターのデスクトップPC「DGA7A6XB53SJW115AZ（RX 9060 XT）」が販売中だ。参考価格は33万9800円だが、執筆時点では8％オフの31万2752円で購入可能だ（9月28日時点）。
本製品は、AMD「Ryzen 7 5700X」とAMD「Radeon RX 9060 XT」を搭載したゲーミングデスクトップPC。メモリーは32GB（16GB×2 DDR4-3200）、ストレージは1TB M.2 SSD、CPUクーラーは水冷（240mmラジエーター）、電源は750W 80Plus BRONZE、OSはWindows 11 Homeなど。
ゲーミングPCデビューに打ってつけかも
ユーザーレビューを見ると「初めてのゲーミングPCだけど買ってよかった」という声が寄せられている。30万円前後と高価だが、最新ゲームも軽めの動画編集も快適なスペックを備えている。長く愛用できるゲーミングPCが欲しい人は本製品をチェックしてみては？
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