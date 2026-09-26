Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第761回
ゲーム実況や動画編集もこなせる高コスパRTX 5050搭載の15.6型ゲーミングノートPCを22万円未満で発見
2026年09月26日 19時30分更新
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GALLERIAの15.6型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、GALLERIAの15.6型ゲーミングノートPC「GALLERIA NPC5L-R55-G5」が販売中だ。価格は21万8080円。
RTX 5050搭載のコスパモデル
本製品は、インテル「Core i5-14450HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5050 8GB Laptop GPU」を搭載した15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは500GB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
スペックを見る限り、軽め～中程度のゲームタイトルは高設定で遊べそうだ。25万円前後の予算でゲーミングノートPCを狙っている人は本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。
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