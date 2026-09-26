4K/160Hz・フルHD/320Hzを切り替えられる27型ゲーミングディスプレー、タイムセールで15％オフ

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JAPANNEXTの27型ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、JAPANNEXTの27型ゲーミングディスプレー「JN-IPS27G1632UF」が販売中だ。参考価格は4万8980円だが、タイムセールにより15％オフの4万1625円で購入できる（9月25日時点）。

本製品は、フルHD/320Hzか4K/160Hzの解像度を切り替えられる27型ゲーミングディスプレー。高リフレッシュレートをはじめ、0.5ms（MPRT）の応答速度、最大輝度300cd/㎡、sRGB：100％・DCI-P3：92％のカバー、HDRなどが特徴となっている。

フルHDか4Kのいずれかを選択できる

ユーザーレビューを見ると“圧倒的コスパ／求めている機能がそろっていた／キレイで速い”といった声が寄せられている。2種類の解像度およびリフレッシュレートを切り替えられるのが魅力の本製品。現時点では15％オフの価格で購入可能だ。少しでも気になった人はチェックしてみてはいかがだろうか。