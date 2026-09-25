純正XBOXワイヤレスコントローラーが19％オフなのでタイムセール中に押さえておくべし

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XBOX ワイヤレス コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、マイクロソフトの「【純正品】XBOX ワイヤレス コントローラー (カーボンブラック)」が販売中だ。参考価格は8910円だが、タイムセールにより19％オフの7200円で購入できる（9月25日時点）。

純正のXBOXコントローラーが19％オフ

ユーザーレビューを見ると“手になじむ形状で長時間プレイしても疲れにくい／純正の安心感と精度の高さは別格／完成度が高い”といった声が寄せられている。現時点では19％オフの価格で購入できるので、純正のゲームコントローラーが欲しい人は早めにチェックしてみては？